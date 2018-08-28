В ExxonMobil считают, что санкции США против РФ не скажутся негативно на проекте Сахалин-1 

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вступившие 27 августа санкции США в отношении России не окажут негативного влияния на реализацию проекта «Сахалин-1», сообщили ТАСС в компании ExxonMobil, которая является участником проекта.
"Компания ExxonMobil соблюдает все законодательные требования, касающиеся взаимодействия со странами, в отношении которых действует установленный режим санкций США. Действующие в настоящее время санкции США в отношении России не имеют негативного влияния на проект «Сахалин-1», — говорится в комментарии в ответ на вопрос о том, как повлияют последние санкции на реализацию проекта.
В понедельник, 27 августа, вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ по «делу Скрипалей». Под запрет подпадает экспорт в РФ продукции двойного назначения, товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, электроники и компонентов из нефтегазовой отрасли.
"Сахалин — 1" — первый масштабный шельфовый проект в РФ на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), которое было заключено в 1996 году. Оператор проекта — Exxon Neftegaz Limited, дочерняя компания американской ExxonMobil. В проекте, помимо ExxonMobil (30%), участвуют "Роснефть" (20%), Sodeco (30%), ONGC Videsh Ltd. (20%). Проект предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.