В ExxonMobil считают, что санкции США против РФ не скажутся негативно на проекте Сахалин-1

МОСКВА, 28 августа. / ТАСС /. Вступившие 27 августа санкции США в отношении России не окажут негативного влияния на реализацию проекта «Сахалин-1», сообщили ТАСС в компании ExxonMobil , которая является участником проекта.

"Компания ExxonMobil соблюдает все законодательные требования, касающиеся взаимодействия со странами, в отношении которых действует установленный режим санкций США. Действующие в настоящее время санкции США в отношении России не имеют негативного влияния на проект «Сахалин-1», — говорится в комментарии в ответ на вопрос о том, как повлияют последние санкции на реализацию проекта.

В понедельник, 27 августа, вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ по «делу Скрипалей». Под запрет подпадает экспорт в РФ продукции двойного назначения, товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, электроники и компонентов из нефтегазовой отрасли.