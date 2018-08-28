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Европейская валюта продолжает формировать отскок
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Европейская валюта продолжает формировать отскок 

Вести Экономика 17 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Во вторник, 28 августа, на утренних торгах единая европейская валюта формирует нисходящее движение после значительного роста, который был накануне.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В понедельник валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала восходящее движение, что было связано с пятничным выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон Хоул, которое оказалось неоднозначным и по большей части «голубиным». Отметим, что он считает, что дальнейшее постепенное денежно-кредитное ужесточение по-прежнему является уместным, однако нет признаков того, что уровень инфляции может превысить 2%, несмотря на сильное состояние экономики США.
Из важной макроэкономической статистики в Германии был опубликован индекс делового оптимизма Ifo, который в августе составил 103,8 пункта по сравнению 101,7 пунктами. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 101,9 пункта. Также были обнародованы индекс ожиданий Ifo и индекс текущих условий Ifo. Так, первый показатель в августе составил 101,2 пункта против прогноза 98,5 пункта, а второй показатель оказался на уровне 106,4 пункта против прогноза 105,4 пункта.
В США вышли данные по индексу экономической активности ФРБ Чикаго, который в июле составил 0,13 пункта. При этом июньское значение было пересмотрено в сторону повышения с 0,43 пункта до 0,48 пункта.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительского доверия в США. Согласно нашим ожиданиям, в августе показатель составил 126,8 пункта. Кроме того, в США будет обнародован индекс деловой активности в промышленности и секторе услуг ФРБ Ричмонда за август. В Италии выйдут данные по индексу потребительского доверия за август. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ не ожидается.
На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD торгуется в рамках восходящего канала с верхней границей около 1,1795. Нижняя граница проходит в районе 1,1650. На текущий момент стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, а также достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается снижение к нижней границе канала.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: MetaTrader Finam Ltd, 4-Hour Chart
Вадим Сысоев, аналитик ГК «ФИНАМ»
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