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Николь Кидман пожертвовала 100 тысяч долларов австралийским фермерам
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Николь Кидман пожертвовала 100 тысяч долларов австралийским фермерам 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Большую часть времени Николь Кидман проводит на съемках в США, но и о родной Австралии не забывает: актриса и ее супруг, музыкант Кит Урбан, пожертвовали 100 тысяч долларов австралийским фермерам, пострадавшим от засухи.
Актриса, выросшая в Сиднее, и ее супруг не только лично передали сто тысяч программе помощи фермерским хозяйствам, но и призвали своих поклонников последовать их примеру и пожертвовать любые возможные деньги. «Мы любим Австралию и осознаем, что сейчас в стране настоящий кризис, спровоцированный засухой, и сельскохозяйственным объединениям приходится очень, очень нелегко — так что мы хотим оказать посильную помощь», подчеркнула Николь.
попкорнnews
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