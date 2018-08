Рынок акций Индии закрылся разнонаправленно, Nifty 50 прибавил 0,03%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов S&P BSE Healthcare, S&P BSE IT и S&P BSE Power. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах S&P BSE Metals, S&P BSE Oil&Gas и S&P BSE Bankex.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 поднялся на 0,03%, индекс BSE Sensex 30 подешевел на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (NS:REDY), которые подорожали на 111,85 п. (4,70%), закрывшись на отметке в 2.492,00. Котировки Tech Mahindra Ltd (NS:TEML) выросли на 34,10 п. (4,66%), завершив торги на уровне 765,80. Бумаги Lupin (NS:LUPN) выросли в цене на 37,85 п. (4,24%), закрывшись на отметке 931,45.

Лидерами падения стали акции Yes Bank Ltd (NS:YESB), цена которых упала на 18,25 п. (5,04%), завершив сессию на отметке 343,50. Акции Bajaj Finserv Ltd (NS:BJFS) поднялись на 182,10 п. (2,63%), закрывшись на уровне 6.747,80, а Reliance Industries (NS:RELI) снизились в цене на 32,80 п. (2,57%) и завершили торги на отметке 1.241,65.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Tata Motors Ltd (BO:TAMO), которые подорожали на 2,87% до отметки 267,10, Tata Motors Ltd DVR (BO:TAMdv), которые набрали 2,63%, закрывшись на уровне 142,20, а также акции Power Grid Corporation of India Ltd (BO:PGRD), которые повысились на 2,37%, завершив сессию на отметке 200,60.

Лидерами падения стали акции Yes Bank Ltd (BO:YESB), которые снизились в цене на 5,11%, закрывшись на отметке 343,40. Акции компании Reliance Industries (BO:RELI) потеряли 2,60% и завершили сессию на уровне 1.240,95. Котировки Mahindra&Mahindra (BO:MAHM) снизились в цене на 1,75% до отметки 965,25.

На фондовой бирже Индии количество подорожавших бумаг (821) превысило количество закрывшихся в минусе (768), а котировки 66 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1351 компаний подорожали, 1180 снизились, a 164 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Tech Mahindra Ltd (NS:TEML) выросли до исторического максимума, поднявшись на 4,66%, 34,10 п., и завершили торги на отметке 765,80.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, вырос на 1,49% до отметки 12.5975.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,60%, или 7,20, достигнув отметки $1.212,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,68%, или 0,48, до $69,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,56%, или 0,44, до отметки $77,58 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR снизилась на 0,22% до 70,910, а котировки EUR/INR повысились на 0,17%, достигнув отметки 82,6995.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 94,67.