У рубля началось похмелье

Бывший заместитель главы Минэкономразвития, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач разошёлся в оценке ситуации с рублём с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым. Что ждёт рубль к концу года и будет ли правительство поддерживать отечественную валюту — разбирался News.ru.

По мнению Клепача, рынки наконец-то увидели свет в конце тоннеля. Он считает, что курс «деревянного» обязательно скорректируется, а к концу текущего года доллар будет стоить порядка 65—66 рублей.

Как заявил экономист ТАСС, основным фактором поддержки рублю служат довольно высокие цены на нефть. При этом, говоря об оттоке капитала, Клепач подчеркнул, что отток будет больше, чем прогнозировалось ранее. Но, по его словам, все кто хотел убежать, уже сделали это.

Однако представитель ВЭБа считает, что всё же риск ослабления рубля сохраняется, но никаких поводов для паники на рынках нет. Обвал исключён. Согласно его ожиданиям, цены на нефть могут снизиться к концу 2018 года.

Непредсказуемость рубля

Иной точки зрения придерживается министр финансов Силуанов. Он заявил, что курс рубля предугадать не представляется возможным. По его словам, российская валюта стала зависеть от непрогнозируемых факторов. Речь идёт о введении санкций, а также рисков появления очередных ограничений. Ситуация соответственным образом оказывает влияние на инвесторов, которые реакционно покидают российские активы.

Также, сказал Силуанов, на рубль оказывает влияние ставка ФРС США и то, что Банк России перестал покупать иностранную валюту для резервов.

Биржевой курс доллара подскочил до 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года, а евро вплотную подошёл к отметке 80 рублей на торгах на Московской бирже 23 августа. После чего регулятор сообщил о приостановке покупки валюты до конца сентября. По мнению экспертов, рубль потерял около 10% в августе из-за санкций США.

При этом Центробанк будет принимать решение о возобновлении покупки валюты с учётом обстановки на финансовых рынках.

Отставить панику

Как пояснил News.ru аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, поводов для паники на данный момент, действительно, нет. Во-первых, основной негатив уже включён в котировки, а во-вторых, россияне уже успели привыкнуть за последние четыре года к падению курса на 10% в течение месяца.

«Стоимость нацвалюты зависит от динамики доллара и валют развивающихся стран, на которые, в свою очередь, будет влиять степень накала взаимоотношений Китая и США. Дивергенция между падающими рынками EM-стран и растущим американским рынком достигла исторических максимумов: как дальше будет развиваться ситуация — абсолютно непонятно, а значит, инвесторы вряд ли будут рисковать иметь дело с российскими активами, особенно на фоне угрозы введения новых санкций», — сказал Мащенко.

По его словам, торговое противостояние между США и Китаем остаётся главным фактором риска и для нефтяных цен, так как оно может обернуться ослаблением спроса со стороны главного потребителя сырья — КНР, а возобновление укрепления доллара должно существенно скорректировать стоимость энергоресурсов.

«Таким образом, отечественная валюта вполне может закончить сентябрь у отметок в 68 рублей за доллар и встретить Новый год вблизи уровня в 70 рублей», — считает эксперт.

Оптимистичное будущее

Со своей стороны, ведущий аналитик «Эксперт плюс» Мария Сальникова подчеркнула, что умеренный оптимизм для российской валюты уместен в связи с ее недооцененностью (дорогая нефть, поступления в бюджет, динамики сальдо торгового баланса).

Так, девальвация обусловлена спекулятивными факторами (это и фактические санкции со стороны США, и опасения за разрастание новых санкций к ноябрю 2018 года).

«Однако, учитывая агрессивную внешнюю политику Дональда Трампа, гарантировать спокойствие на валютном рынке к концу года сложно. Если ещё две недели назад явных опасений за динамику монетарной политики ФРС США не было, то потом начали поступать заявления о недовольствах Трампа по причине дорогого доллара. Теперь весь мир сомневается, сможет ли Федрезерв планировать повышение ставки не только на 2019 год, но и на декабрь текущего года», — отметила Сальникова.

Она подчеркнула, что динамика российской валюты зависит не только от внутренних факторов, но и от внешних, потому рассчитывать на стабильность валютного рынка, учитывая стартовавшие валютные войны в мире, пока не приходится.

«Максимальный уровень девальвации по нашим оценкам расположен на 4,4% выше вблизи отметки 70 рублей за доллар. Вопрос достижения цели по срокам остаётся открытым. Возможно, эта цель будет достигнута к концу сентября, а возможно, что к концу года», — прогнозирует аналитик.

Пир во время чумы

Между тем руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов согласен с Клепачом в том, что на данный момент нет глобальной паники на внутреннем валютном рынке, и по факту вступления американских санкций на российском валютном рынке возможно и коррекционное движение российского рубля в сторону укрепления.

«Как всегда, рынок двигается слухами и ожиданием события. По факту этого события мы видим откат и обратное движение. Будет ли коррекция на российском валютном рынке существенной и продолжительной — вопрос крайне сложный. Лично я считаю, что в текущих условиях ждать возврата к уровням в 55–60 рублей за доллар и уровням в 72–74 за евро пока не приходится», — заявил Блинов.

По его оценке, не исключено, что ближе к переходу между III и IV кварталами текущего финансового года, скорее всего, мы увидим нефть по $80 за баррель. При всём при этом нам достанется и доллар по 80 рублей.

Санкции есть санкции, и если будут придуманы новые ограничения, то это явно не укрепит курс рубля.

Но стабильная стоимость нефти на товарно-сырьевом рынке и растущий фондовый рынок (не только в Америке) пока говорят о отсутствии страха и игнорировании глобальными инвесторами явных вещей и весь комизм ситуации можно охарактеризовать как «пир во время чумы».

«Как представляется нам, после пира явно наступит похмелье и вот если оно окажется сильнее текущих ожиданий международных инвесторов, то на глобальные рынки капитала и международный валютный рынок выльют ушат холодной воды», — считает он.

Как сильно будет штормить мировой финансовый рынок и достанется ли во время этого шторма российской валюте, — вопрос, скорее, риторический. Главное, чтобы в активе у ЦБ и Минфина были рычаги удержания довольно-таки шаткого равновесия, которое крайне необходимо в стране.