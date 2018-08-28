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Калининградский янтарный комбинат продал на аукционе янтарь почти на 18 млн рублей
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Калининградский янтарный комбинат продал на аукционе янтарь почти на 18 млн рублей 

ТАСС 47 минут назад
КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию «Ростех») реализовал на очередном открытом аукционе янтарь-сырец почти на 18 млн рублей, сообщила ТАСС пресс-секретарь комбината Анастасия Аксенова.
"На аукционе реализовано 42 лота янтаря общим весом 2045 кг на сумму 17,9 млн рублей", — сказала она, отметив, что всего на очередные торги было выставлено 78 лотов общим весом 3750 кг на общую сумму 73,5 млн рублей.
В пятых в этом году торгах для переработчиков сырья приняли участие 16 индивидуальных предпринимателей и фирм, зарегистрированных на территории России. Лоты составляли от 10 до 300 килограммов янтаря различных фракций, ситовой и ручной сортировки.
По словам генерального директора АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаила Зацепина, «многие лоты на торгах значительно превысили стартовую цену». Однако, заметил он, «на этот раз на лоты крупных фракций янтаря не было заявок». До конца года планируется провести еще четыре аукциона, в том числе для мелких предпринимателей, для художников по янтарю. Следующие торги запланированы на сентябрь, добавил он.
Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря, входит в госкорпорацию «Ростех». Добыча янтаря ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого составляет около 50 млн лет. Запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. т. В 2017 году КЯК установил рекорд, впервые более чем за 40 лет добыв 453 т янтаря, к 2020 году планируется довести этот показатель до 500 т.
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