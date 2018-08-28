Чурий: Цель Нацбанка — «не достижение какого-то курса»

Украинская гривна за последнее время несколько обесценилась — курс в обменниках уже превысил 28 гривен за доллар, тогда как в июле было менее 27 гривен.

«У нас уже 3,5 года плавающий курс. Национальный банк не отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель Национального банка — это достижение низкой стабильной инфляции, а не достижение какого-то курса», — отметил Чурий.

По его словам, идея поддержки курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не печатает доллары и евро, а поддерживать курс можно только набирая валютные долги или расходуя резервы.

«С 2011 по 2014 год для поддержки курса на определенном уровне Национальный банк потратил 40 миллиардов долларов. Наш долг в иностранной валюте — 46 миллиардов. Так вот посчитайте — 40 миллиардов мы потратили для удержания курса на уровне восьми (гривен за доллар — ред.), и это не привело ни к чему хорошему», — добавил Чурий.

Он также считает, что на сегодня курс гривны соответствует уровню на начало года и происходящие колебания — «нормальное явление, в сравнении, к примеру, с российским рублем, который с начала года девальвировал на 16%».