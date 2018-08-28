Ещё
Чурий: Цель Нацбанка — «не достижение какого-то курса»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.45
$
67.70
78.92
79.10
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.77
+0.12 Золото
1211.59
–0.06 РТС
1082.91
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1713
+0.0368
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Чурий: Цель Нацбанка — «не достижение какого-то курса» 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом 28 августа заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, передает «РИА Новости».
Украинская гривна за последнее время несколько обесценилась — курс в обменниках уже превысил 28 гривен за доллар, тогда как в июле было менее 27 гривен.
«У нас уже 3,5 года плавающий курс. Национальный банк не отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель Национального банка — это достижение низкой стабильной инфляции, а не достижение какого-то курса», — отметил Чурий.
По его словам, идея поддержки курса неверна в корне, поскольку Нацбанк не печатает доллары и евро, а поддерживать курс можно только набирая валютные долги или расходуя резервы.
«С 2011 по 2014 год для поддержки курса на определенном уровне Национальный банк потратил 40 миллиардов долларов. Наш долг в иностранной валюте — 46 миллиардов. Так вот посчитайте — 40 миллиардов мы потратили для удержания курса на уровне восьми (гривен за доллар — ред.), и это не привело ни к чему хорошему», — добавил Чурий.
Он также считает, что на сегодня курс гривны соответствует уровню на начало года и происходящие колебания — «нормальное явление, в сравнении, к примеру, с российским рублем, который с начала года девальвировал на 16%».
Напомним, что в первой половине августа на межбанковском валютном рынке гривна стремительно дешевела. По словам директора департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антона Стадника, важную роль в этом сыграло состояние единого казначейского счета, который показывает общее положение дел с финансами в стране. Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин также заявил, что страна нуждается в структурных реформах в экономике.
Украина.ру: последние новости
Трамп хочет оторвать Европу от России: Ищите газ в другом месте Нефть дорожает на фоне уменьшения американских сырьевых запасов Свет по цене золота: Невидимая рука рынка разорит украинцев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен282
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару985
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение