«Домашние деньги» продолжат работу с кредиторами после исключения из реестра

МОСКВА, 30 августа. / ТАСС /. Микрофинансовая компания «Домашние деньги», которую ЦБ РФ 30 августа исключил из государственного реестра микрофинансовых организаций (МФО), продолжит работу с кредиторами, так как обязательства перед ними сохраняются, сообщили ТАСС в компании

"Компания на данный момент внимательно изучает постановление, затем будут организованы встречи с представителями профильных департаментов ЦБ для обсуждения. Компания планирует продолжить работу после разрешения ситуации с исключением из реестра, так как ее обязательства перед кредиторами сохраняются", — сказал представитель «Домашних денег».

Банк России 30 августа исключил одну из крупнейших микрофинансовых компаний «Домашние деньги» из государственного реестра МФО в связи с многочисленными нарушениями требований закона и нормативных актов ЦБ. По данным регулятора, компания неадекватно оценивала риски и получила на балансе большой объем просроченной задолженности, что привело убыткам и неисполнению обязательств перед кредиторами.

Кредиторы «Домашних денег» с общим объемом заимствований 1,7 млрд рублей обратились в ЦБ с просьбой оказать содействие менеджменту компании в реализации их планов по возврату средств (деньги, вложенные в МФО, не попадают в систему страхования вкладов).

В апреле этого года «Домашние деньги» допустили дефолт по пятилетним облигациям на 1,25 млрд рублей, не выкупив предъявленные по оферте бумаги более чем на 840 млн рублей. Тогда в МФО заявили, что большую их часть оценивают «как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала». Владельцам облигаций была предложена реструктуризация.

Однако в конце июля «Домашние деньги» допустили новый технический дефолт, не выплатив инвесторам деньги, обещанные в рамках реструктуризации.