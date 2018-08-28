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Прикамские химики решили не повышать цены на удобрения
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Прикамские химики решили не повышать цены на удобрения 

АиФ Пермь 10 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Руководство АО «ОХК «УРАЛХИМ» решило во время посевной кампании, завершающейся в октябре, не повышать цены на удобрения. Их заморозили на уровне августа 2018 года.
Рост цен на рынке агрохимической продукции произошёл на фоне роста курса доллара США. Стоимость основных видов минеральных удобрений увеличилась на 5% по сравнению с июлем.
Меры по ценовому самоограничению принимаются компанией не впервые. Они помогут защитить российских сельхозпроизводителей от колебаний валютного курса и от колебаний цен на минеральные удобрения.
«Решение о заморозке цен на уровне августа касается всей номенклатуры продукции, реализующейся на внутреннем рынке», — пояснили в компании.
«Один из основополагающих принципов работы нашей компании — социальная ответственность. Мы принимаем решение о заморозке цен на продукцию на внутреннем рынке несмотря на то, что для самих нас также растут издержки, связанные, в первую очередь, с производством и транспортировкой продукции. Российские аграрии были и остаются нашими стратегическими партнерами, и мы готовы поддержать их ради успешного прохождения посевной и сохранения конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции», — говорит генеральный директор АО «ОХК „УРАЛХИМ“ Сергей Момцемлидзе.
Компания просит партнёров сообщать о случаях неоправданного завышения цен на минеральные удобрения, допущенных по вине недобросовестных дистрибьюторов.
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