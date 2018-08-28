Губернаторы померились влиянием

Петербургский политконсультант, основатель и председатель правления фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов на своём ресурсе опубликовал результаты очередного исследования влияния власть имущих — «Индекс власти». News.ru ознакомился с авторитетным взглядом на российскую политическую сцену.

Сам автор исследований внутренней политики подчёркивает, что главной судьёй в предлагаемых им политических оценках является чистая математика. Герои получают свои места в «хит-параде» по количеству набранных ими условных баллов, а они арифметически складываются из оценок профессиональной репутации персоны, её аппаратных возможностей, наличия крупных успехов и неудач и даже возраста. Что же, такой подход легко объясняет лидерство госпожи Раковой, аппаратно-лоббистский потенциал которой, как утверждают приближенные к мэрии люди, чрезвычайно высок. Да и по остальным пунктам вопросов не найдётся. {{photo-big-346a690a-f831−4c3d-b5c3−79 8404d8df25-}}

Но перейдём к представленному рейтингу губернаторов. Тройка лидеров, по версии «Давыдов. Индекс», вместе с баллами выглядит так:

Любопытно, что Сергей Собянин не просто опережает своего ближайшего соперника Рамзана Кадырова, но и делает это с очень заметным отрывом в 400 баллов.

«Думаю, что для Рамзана Кадырова на самом деле не так принципиально, первое или второе ему место дали в том или ином рейтинге губернаторов. — прокомментировал результаты исследования руководитель Центра политологических исследований при Финансовом университете Павел Салин . — Гораздо большее влияние на его позиции может оказать судьба того гигантского инфраструктурного проекта, который сам Кадыров только что анонсировал. Речь, как мы помним, о строительстве скоростной железной дороги на Северном Кавказе». Политолог обратил внимание на то, что в Правительстве вполне готовы этот проект и «прокатить»: он хотя и попал в проект программы развития региона, но как будто «по остаточному принципу», и не факт, что он вы ней останется. «Элита, прежде всего северокавказская, где Рамзан Кадыров уже негласно утвердился как лидер, будет сейчас очень внимательно наблюдать за судьбой этого проекта», — отметил в комментарии News.ru Салин.

Что же касается лидерства московского мэра — объяснить это обстоятельство, по мнению эксперта, можно исключительно политическими причинами. Столичный градоначальник ведёт достаточно «агрессивную» рекламную и пиар-компанию в рамках предвыборной борьбы. Политолог, кстати, не исключил, что и нынешнее лидерство московского мэра в рейтингах может оказаться такой же частью предвыборной гонки.

Казус Минниханова

А вот «бронза» Рустама Минниханова эксперта заметно удивила. Глава Татарстана до недавнего времени на фоне немалого числа куда более сильных и харизматичных коллег смотрелся довольно блекло. Да и история с сокращением преподавания русского языка стала серьёзным раздражителем общественного мнения. {{photo-big-f2942657−05d9−4f64-ad9e-818b01d0477d-}}

«Думаю, что здесь сказались два фактора, — рассуждает Павел Салин. — Во-первых, перемещение Бабича ( Михаил Бабич , бывший полпред в Приволжском федеральном округе на днях был назначен послом Российской Федерации в Республике Беларусь. — News.ru), который был, надо сказать, жёстким полпредом и проводником достаточно жёсткой политики, в том числе применительно к Татарстану. Его преемник будет в любом случае мягче Бабича, что автоматически усилит позиции Минниханова. Кроме того, губернаторы-тяжеловесы, которые ранее мешали главе Татарстана подниматься высоко в рейтингах, почти все сейчас отошли от дел, а их преемники себя не проявили».