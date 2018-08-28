ЦБ сообщил о снижении норматива достаточности базового капитала Донхлеббанка

Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Донхлеббанка на все операционные дни начиная с 17 июля 2018 года находилось ниже уровня, определенного пятым абзацем подпункта 2.3.4 пункта 2.3 положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (»Базель III»)». Об этом во вторник сообщила пресс-служба регулятора.

Напомним, в пятом абзаце указанного пункта положения № 395-П идет речь о том, что «значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией в соответствии с инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней». В подпункте 2.3.4 положения № 395-П говорится в том числе о последствиях такого снижения норматива для обязательств кредитной организации по субординированному долгу.

Минимальное значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) установлено на уровне 4,5%. По состоянию на 1 августа текущего года значение этого норматива равнялось у Донхлеббанка 4,935%, свидетельствуют данные ЦБ.