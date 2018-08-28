Российский рынок виртуальной реальности будет расти по 40% в год

С таким прогнозом выступила международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). В ближайшие пять лет совокупный среднегодовой темп роста общей суммы расходов на рынке развлечений и СМИ в мире составит 4,4 процента. В России — 8,8 процента! Это при общем росте нашей экономики в грядущие три года — не более 2 процентов.

В этом году объем российского рынка уже устремиться к 25 миллиардам долларов. А глобальная выручка от интернет-рекламы, платного ТВ, доступа в интернет, видеоигр, кино, издания книг, от музыки, журналов, газет и прочего через четыре года достигнет 2,4 триллиона долларов. Плюс 500 миллиардов долларов к 2017 году.

Но не все так просто, предупреждают эксперты. Чтобы добиться таких результатов компаниям надо оперативнее реагировать на меняющиеся условия рынка. Индустрия развлечений и СМИ вступает в новую фазу развития. Границы, когда-то разделявшие ее и отрасль высоких технологий и телекоммуникаций, становятся все более размытыми. Стираются они и между традиционными сегментами: печатными и цифровыми изданиями, видеоиграми и спортом, эфирным, кабельным и интернет-телевидением, социальными сетями и СМИ.

"Сейчас традиционные сегменты неизменно взаимодействуют между собой: печатные и цифровые издания, эфирное, кабельное и интернет-телевидение, соцсети и СМИ. Часто это помогает повысить популярность того или иного источника информации. Однако информацию в интернете россияне обычно считают бесплатной, поэтому за платный контент в нашей стране пока не готовы платить", — уверен поведенческий маркетолог Арсен Даллакян . И в этом один из резервов нашей отрасли — приучить людей платить.

Сейчас же лидером среди сегментов в России остается рынок интернет-доступа с долей 30 процентов от общего объема. Его объем составляет 6,5 миллиарда долларов, а к 2022 году достигнет 10,8 миллиарда. К 2022 году ожидается, что объем рынка фиксированного доступа будет в два раза ниже, чем объем рынка мобильного доступа.

Лидером в ближайшие пять лет станет рынок ­виртуальной реальности — рост по 40,4 процента в год "Классическая журналистика уже сейчас трансформируется под влиянием гаджетов. Люди черпают интернет-контент, где бы они ни находились, в самолете или под землей. Важно наладить элементы социального управления, которые бы контролировали распространение информации", — подчеркнул профессор кафедры общественных связей и медиаполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Феликс Шарков. Речь идет в том числе и о борьбе с фейковым контентом.

Следующими драйверами после рынка интернет-доступа являются телевизионная и интернет-реклама. Российский рынок последней и вовсе стал крупнейшим среди стран Центральной и Восточной Европы. Ожидается, что к 2022 году его выручка превысит 5 миллиардов долларов.