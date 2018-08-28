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Олег Газманов выступит на Дне Колпино за 3 миллиона
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Олег Газманов выступит на Дне Колпино за 3 миллиона 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
1 сентября в северной столице состоится празднование 296-летия города Колпино, который входит в состав Санкт-Петербурга. Местные власти объявили тендер на участие в празднике двух российских исполнителей. По данным технического задания закупки, на мероприятие планируют пригласить Олега Газманова и малоизвестную группу «Братья славяне». Сообщается, что первый артист может обойтись городу в сумму до 3,5 миллиона рублей, хотя еще год назад его выступление стоило два миллиона. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, повышение цены на выступление Газманова связано с ростом курса евро (гонорары он получает в валюте) и наличием живой группы, работу которой также необходимо оплатить.
А вот коллектив «Братья славяне», по словам их официального представителя, готов отработать часовую программу всего за 20 тысяч рублей.
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