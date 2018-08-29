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Американцы не готовы к надвигающемуся кризису: 14 признаков
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Американцы не готовы к надвигающемуся кризису: 14 признаков 

Вести Экономика 38 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Когда наступает экономический кризис, то для простых жителей он становится более очевиден, а их экономическое состояние ухудшается буквально за несколько недель.
В настоящий момент эксперты полагают, что к США вплотную подбирается экономический кризис, при этом у значительной доли населения задолженность по кредитам превышает средства, сэкономленные на экстренный случай.
В целом, все эксперты по личным финансам рекомендуют создать «подушку безопасности» на случай форс-мажора, требующего финансовых вложений, будь то поломка автомобиля или неожиданные проблемы со здоровьем.
А в случае экономического кризиса, если у вас нет подушки безопасности, то экономический кризис ударит особенно сильно.
Конечно, многие семьи, в том числе и в США, живут от зарплаты до зарплаты, и не имеют возможности сэкономить хоть немного денег на случай форс-мажора, но если таковая возможность имеется, то эксперты советуют сделать это, потому что многие предсказывают сильнейший экономический кризис в самом скором времени.
Экономисты и аналитики предсказывают кризис в США, который затронет практически все слои населения.
В частности, они выделяют следующие признаки, которые указывают на то, что этот кризис в скором времени настанет.
1. Согласно исследованию, 24% американцев имеют задолженность по кредитным картам, которая превышает накопления на случай форс-мажора.
2. В этом же исследовании говорится о том, что еще 13% американцев не имеют долгов по кредитным картам, но у них также нет никаких накоплений на экстренный случай.
3. При этом почти 62% американцев живут от зарплаты до зарплаты.
4. Взрослые в возрасте до 35 лет в США в настоящий момент имеют отрицательный размер сбережений -2%.
5. Более половины учащихся бесплатных школ в США являются выходцами из бедных семей, так что они получают субсидии на школьные обеды.
6. Согласно исследованию, проведенному в прошлом году, каждый третий совершеннолетний американец имеет неоплаченный долг, который находится в процессе взыскания во внесудебном порядке.
7. Согласно исследованию, 52% американцев не могут позволить себе те дома, в которых они живут в настоящий момент.
8. Согласно исследованию, которое провели аналитики Принстонского университета и Чикагской школы бизнеса имени Бута, 40% американцев не могут в настоящий момент заплатить $2000 без того, чтобы взять эти деньги в долг.
9. В том же исследовании говорится о том, что 60% американцев не могут положительно ответить на следующий вопрос: «Есть ли у вас фонд непредвиденных расходов на три месяца, которым вы могли бы воспользоваться в случае болезни, потери работы или экономического кризиса?».
10. Согласно еще одному исследованию, менее, чем у каждого четвертого американца есть «подушка безопасности» на полгода.
11. Сегодня среднестатистическое американское домохозяйство имеет в среднем задолженность в размере 203 163 долларов.
12. По оценкам, менее 10% населения США имеет золото или серебро в качестве инвестиций.
13. 48% американцев не имеют никаких запасов на случай непредвиденной ситуации в своих домах.
14. 53% американцев не имеют запасов непортящейся еды и воды в своих домах даже на три дня.
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