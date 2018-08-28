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Американский министр торговли рассказал о сильной зависимости канадской экономики от США
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Американский министр торговли рассказал о сильной зависимости канадской экономики от США 

RT на русском 13 минут назад
Фото: RT на русском
Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что канадская экономика не способна нормально существовать без торгового договора с Соединёнными Штатами. Под этим глава американского ведомства подразумевал перезаключение cоглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
«Канадская экономика в реальности не может нормально существовать без сделки с США. Они слишком зависят от нас», — рассказал он в эфире Fox Business.
В июне в Канаде вступили в силу новые пошлины на товары из США. Данные пошлины были утверждены канадской стороной в связи с тем, что 1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил намерение стран ЕС добиться отмены пошлин США на металлы.
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