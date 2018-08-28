Сало на вес золота: «национальный продукт» Украины резко подорожал

Об этом 27 августа написал директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Больше всего «национальный продукт» вырос в цене в Черновицкой области — на 77%, а меньше всего сало подорожало в Одесской области — на 5%.

«ТОП-5 регионов, где сало подорожало больше всего за год, выглядит следующим образом: Черновицкая область — на 77%, где килограмм сала стоит 66,6 грн за килограмм, Луганская — 71% и среднестатистической цене 62,9 грн, Николаевская — 69% и цене 67,3 грн, Сумская — 61% и 68,5 грн, Львовская — 59% и 66,5 грн», — пишет он.

ТОП-5 регионов, где килограмм сала дорожал меньше:

Одесская область — на 5%, где его цена составляет 58,4 грн. за кило;

Хмельницкая — там сало подорожало на 11% и стоит 54,1 грн. ;

В Киеве на 15%, купить можно за 105,3 грн. ;

в Запорожской области — на 22%, до 49,5 грн. ;

в Черниговской — 25% и стоит 63,7 грн.

Экономическая ситуация в Украине характеризуется острым бюджетным дефицитом. По сути денег не хватает на все — на пенсии, субсидии и льготы. Государство вынуждено поднимать цены и тарифы, чтобы ликвидировать бюджетный дефицит, но это, в свою очередь, влечет необходимость введения новых льгот и субсидий. И все это осложняется ослаблением гривны.

«У нас нередко внутренние цены на продукты питания такие же, как и в Европе, либо выше. Из всех факторов, влияющих на цену, самый большой — отставание в технологиях. Нынешнее оборудование и технологии, например, по эффективности в 2 раза отстает от нового. Когда вы занимаетесь экспортом и работаете на внутренний рынок, вы понимаете, что цены нужно подымать, потому что вне Украины товары стоят дороже. Что же до остальных составляющих себестоимости, то если дать многим нашим производителям волю, то они, даже при стоимости в 2 раза выше европейской, все равно будут заявлять: «У нас растет себестоимость». Потом оказывается, что они неэффективно используют то, что у них есть, есть воровство, и себестоимость может расти до бесконечности», — говорит гендиректор в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Но, добавляет он, 40-60% рынка продуктов питания является монополизированным. Плюс 40% рынка находится в тени. А чем слабее гривна, тем быстрее власть может отчитаться о перевыполнении доходной части государственного бюджета.