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Бывшего гендиректора «Трансаэро» обвиняют в растрате свыше 1,3 млрд рублей
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Бывшего гендиректора «Трансаэро» обвиняют в растрате свыше 1,3 млрд рублей 

Говорит Москва 1 час назад
В Следственном комитете России подчеркнули, что задолженность работникам авиакомпании составила не менее 400 млн рублей.
Как напоминает РИА Новости, в 2017 году бывший гендиректор «Трансаэро» мог возглавить «ВИМ-Авиа» в момент, когда перевозчик пребывал в кризисной ситуации, а его генеральный директор и главный бухгалтер были задержаны по делу о мошенничестве. Однако назначение не состоялось «по организационным причинам». «ВИМ-Авиа» в октябре того же года прекратила полёты из-за финансовых проблем. Её кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд рублей.
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