Валюта дорожает: теперь клубам будет сложнее? Все о зарплатах футболистов РПЛ

Корреспондент «Советского спорта» проанализировал экономическую ситуацию в российском футболе, а также поговорил о контрактах игроков с компетентными лицами.

СОКРУТИШЕЛЬНЫЙ УДАР ПО РУБЛЮ

В понедельник вступил силу новый пакет антироссийских санкций, детали которого вы можете узнать на одном из профильных ресурсов. Санкции ввели США. Они сделали это в знак новых ограничительных мер в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля . Штаты уверены, что Россия причастна к нашумевшему инциденту. После того как администрация Дональда Трампа сообщила о новом ударе по экономике России, эксперты сошлись во мнении, что это сокрушительный удар по рублю.

За последние полгода курс доллара и евро по отношению к рублю серьезно вырос. Если в январе и феврале случалось, что за доллар давали около 56 рублей, а за евро порядка 69 рублей, то за последний месяц показатели взлетели более чем на 10% ­— 67-68 рублей за доллар и 78-79 за евро. Обыватели в шоке, специалисты — тоже. А ведь рост мог быть еще выше, однако Центробанк искусственно замедлил влияние экономических санкций, до конца сентября приостановив покупку валюты для нужд Минфина

Очередные экономические сложности не сулят ничего хорошего нашим футбольным клубам. Бюджеты в рублях, а некоторые траты, в том числе на зарплату, — в долларах и евро. Нестабильный курс оказывает дополнительное давление на клубную казну, и нивелировать разницу можно несколькими способами: а) в случае продажи игрока или нескольких за рубеж б) если есть доходы в иностранной валюте, то есть успех в еврокубках в) предложить футболистам понижение зарплаты.

ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД МУТКО СПАС НАШ ФУТБОЛ?

Если помните, проблемы с резким взлетом валютных курсов начались в период Украинского и Крымского кризисов в 2014 году. Тогда премьер-лига вспыхнула синим пламенем. Согласно контрактам, у ведущих российских футболистов и легионеров зарплаты указывались в долларах и евро, но платили им в рублях. В связи с увеличением курса почти вдвое расходы клубов пропорционально увеличились, это поставило наш футбол в неприличную позу, а функционеры перестали спать по ночам.

— Я бы посоветовал сейчас подписать лигам, клубам, федерациям и профсоюзам некий меморандум. Бюджет страны исходит из курса доллара 37,7 рублей, почему бы в спорте не остановиться на этой цифре? –своевременно предложил тогда еще министр спорта Виталий Мутко

После того, как у клубов вроде «Амкара» начались серьезные проблемы, футбольное сообщество прислушалось к Мутко. Руководители клубов поддержали инициативу чиновника, что логично. В конце декабря все 16 участников премьер-лиги подписали соглашение о фиксированном курсе иностранной валюты для расчета с футболистами. Согласно документу корпоративный курс установили в таких значениях: 45 рублей за доллар и 55 рублей за евро. Меморандум прекращал действовать по окончании сезона-2014/15 или в том случае, если курсы ЦБ РФ станут меньше или равны 35 рублям за доллар и 45 рублям за евро. То есть, документ четырехлетней давности еще мог действовать, но не все так просто.

«70 ПРОЦЕНТОВ КОНТРАКТОВ — В РУБЛЯХ»

— Как устроены зарплаты в нашем футболе? — Везде по-разному. В связи с ситуацией последнее время почти все контракты, около 70 процентов, заключаются в рублях. Это в премьер-лиге. ФНЛ и ПФЛ давно перешли исключительно на рубли.

Если контракт футболиста не привязан к валюте, то курс его никак не касается. Как получал в рублях согласно договору так и получает. Но у крутых легионеров вроде Квинси Промеса и топовых россиян, как Роман Зобнин , контракты все равно привязаны к евро. Это для того, чтобы все были в равных условиях. Каждый из них получает деньги в рублях, но по расчету курса ЦБ на день выплаты зарплаты.

У легионеров счета за рубежом, поэтому зарплату из рублей конвертируют в нужную им валюту и переводят на счет. Нашим футболистам по закону запрещено получать деньги в иностранными деньгами, поэтому им платят всегда в рублях, но контракт может быть привязан к курсу, как у Зобнина.

— Зарплата легионера может быть привязана только к рублю? — Да, такие правила у клубов второго эшелона. Там мало иностранцев, в основном все россияне. Поэтому такие клубы, чтобы себя обезопасить, сразу заключают с игроками рублевые контракты.

— В 2014 году клубы премьер-лиги подписывали соглашение о фиксации курса. — Кто-то из футболистов тогда со своим клубом согласился, а кто-то нет. Но это было сделано ради команд «второй восьмерки», для которых ощутимо любое падение рубля. Как раз после того момента они и начали заключать контракты в рублях. Все тогда боялись обвала рубля, курс взлетел в два раза, было не по себе.

Со временем от соглашения отказались, курс устаканился на отметке 55-60 рублей за доллар, и в районе 65-70 рублей за евро. Просто многие, как я сказал, перешли на контракты в рублях. Хотя иностранцы в Россию изначально едут заработать.

— Но сейчас курс уже вырос на 10 процентов. — Да, и это приведет к сложностям. Допустим, «Рубин» должен игроку денег, и каждый месяц выплачивает ему по 300-400 тысяч евро. По старому курсу это одна цена в рублях, а на момент выплаты по курсу ЦБ — другая.Рублевый долг на ровном месте увеличивается на 10 процентов. Клуб должен будет взять откуда-то еще четыре-пять миллионов рублей, чтобы расплатиться. Это проблема, так как чаще всего бюджеты клубов планируются в рублях.

— Если рубль продолжит падение, клубы вновь зафиксируют курс? — У нас Центробанк не знает, что будет завтра, а вы у агентов спрашиваете. Если бы все было так предсказуемо, скупали бы доллар еще тогда по 30 рублей и жили сейчас припеваючи.

Топ-клубов валютные проблемы почти не касаются, у них большой запас прочности, плюс есть лишние деньги на случай непредвиденных расходов. Но в целом с 2014 года наш футбол перешел на меньшие зарплаты, платить меньше стали везде.

— Клуб может попросить футболиста зафиксировать курс? — Да, в частном порядке это возможно. Порой игроки идут на уступки, потому что все понимают: лучше они будут получать на условные 15 процентов меньше, чем их клуб признают банкротом и они вообще останутся без денег.

МОЖЕТ, ОПЯТЬ ЗАФИКСИРОВАТЬ КУРС?

Если рубль продолжит падение, а пока многие эксперты в этом уверены, клубы всерьез могут задуматься над искусственной фиксацией курса, как это было в 2014 году. В качестве аргумента возьмем самых высокооплачиваемых футболистов из пяти первых клубов РПЛ и сравним их рублевые оклады в зарплатные дни (25 июля и 25 августа).

Годовой оклад игроков был разделен на 12 месяцев и переведен в рублевый курс евро согласно данным ЦБ РФ.

ИГРОК

ЗП/ГОД (ЕВРО)

ЗП/МЕСЯЦ (ЕВРО)

ЗП/ИЮЛЬ (РУБЛИ)

ЗП/АВГУСТ

(РУБЛИ)

РАЗНИЦА (РУБЛИ)

Л. Паредес

«Зенит»

416,7 тыс.

30,6 млн 32,6 млн 2 млн В. Чорлука

«Локомотив»

375 тыс.

27,5 млн 29,4 млн 1,9 млн К. Промес

«Спартак»

316,7 тыс.

23,3 млн 24,8 млн 1,5 млн И. Акинфеев

208,3 тыс.

15,3 млн 16,3 млн 1 млн П. Мамаев

«Краснодар»

200 тыс.

14,7 млн 15,6 млн 0,9 млн Чтобы соблюдать обязательства, клубы на ровном месте вынуждены платить больше. Курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжают расти несмотря на приостановки закупки валюты для Минфина до конца сентября. А что будет потом?