Как Алишер Усманов формулирует новую стратегию российского бизнеса

«Возвращение на Родину» — так пафосно окрестила пресса завершение кипрской USM процесса деофшоризации, занявшего у Усманова последние несколько лет.

В действительности, ключевой бизнес Усманова никогда Россию не покидал. Несмотря на свои крайне удачные зарубежные инвестиции — от вложений в Facebook, Alibaba , JD.com и IPO «МегаФона» на Лондонской бирже до владения долей в английском «Арсенале» — Усманов прежде всего был российским бизнесменом. Металлургический гигант «Металлоинвест» , телеком-оператор «МегаФон» и важнейший интернет-холдинг Mail.Ru Group — всегда были российскими предприятиями.

В августе стало известно, что предприниматель продал свои 30 процентов акций в лондонском клубе «Арсенал» миллиардеру из США Стэну Кронке.

Немногим ранее «МегаФон» объявил об окончании сбора заявок по выкупу собственных акций для делистинга в Лондоне. Компания таким образом становится исключительно российской и независимой от зарубежных миноритариев и скачков на лондонской бирже.

Действия бизнесмена называют «девестернизацией» и «разворотом на Восток», тогда как сам Усманов тактично упоминает об изменении бизнес-стратегии «в свете некоторых геополитических событий»

Отличительной чертой Усманова всегда было удивительное бизнес-чутье. В то время как основные игроки посчитали, что национальный проект «Цифровая Экономика» так и останется на бумаге, Усманов начал действовать.

В мае бизнесмен в партнерстве с «Ростехом» Газпромбанком создал национальную цифровую платформу «МФ Технологии». Партнеры намерены развивать банковские продукты и финансовую цифровую платформу, рассчитывая составить конкуренцию совместному предприятию «Яндекс. Маркета» и Сбербанка

Совсем недавно озвучены параметры еще одного масштабного проекта — для борьбы с серым рынком Усманов совместно с Ростехом и Александром Галицким через Центр развития перспективных технологий вложат в национальную систему маркировки товаров 200 миллиардов рублей.

В будущем маркировка должна охватить практически все, что продается в России. Выйти на окупаемость партнёры планируют через семь лет.

Наконец, на днях, стало известно, что на российском рынке может появиться ретейлер-гигант — об этом при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ведут переговоры китайская Alibaba Group и Mail.Ru Group Алишера Усманова.

Нельзя сказать наверняка, послужат ли эти решения примером для подражания крупному российскому бизнесу. Очевидно одно — зарабатывать Алишер Усманов намерен именно в России и именно на цифровом рынке.