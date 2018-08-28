Совет директоров «Т Плюс» рекомендует дивиденды за I полугодие в размере около 9 коп/акция

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МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Т Плюс" рекомендует дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года в размере около 9 копеек на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам полугодия 2018 года в размере 0,08996275 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — говорится в сообщении.

По результатам 2017 года акционеры «Т Плюс» одобрили дивиденды в размере около 6,56 копейки на обыкновенную акцию, всего на выплату дивидендов было направлено 2,9 миллиарда рублей. По итогам 2015 и 2016 годов «Т Плюс» не выплачивала дивиденды.