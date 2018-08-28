Совет директоров «Т Плюс» рекомендует дивиденды за I полугодие в размере около 9 коп/акция 

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МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Т Плюс" рекомендует дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года в размере около 9 копеек на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.
Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам полугодия 2018 года в размере 0,08996275 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — говорится в сообщении.
По результатам 2017 года акционеры «Т Плюс» одобрили дивиденды в размере около 6,56 копейки на обыкновенную акцию, всего на выплату дивидендов было направлено 2,9 миллиарда рублей. По итогам 2015 и 2016 годов «Т Плюс» не выплачивала дивиденды.
"Т Плюс" начала работать после консолидации активов "КЭС Холдинга", которая завершилась в декабре 2014 года. Структурам "Ренова" подконтрольны 64,98% акций «Т Плюс». Энергокомпания занимается генерацией, энерготрейдингом, ритейлом и энергосервисом, обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы превышает 15,7 ГВт, тепловая мощность — 55 тысяч Гкал/час.