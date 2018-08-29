Производитель автомобилей Джеймса Бонда выйдет на биржу

Британский автопроизводитель Aston Martin объявил о проведении IPO — первичного размещения акций на бирже, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании.

Руководство компании выбрало Лондонскую фондовую биржу (LSE). Необходимые документы уже направлены Управлению по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA).

В ходе IPO могут быть проданы акции на миллиард фунтов (1,29 миллиарда долларов). Вся компания целиком может быть оценена в пять миллиардов фунтов.

Также Aston Martin отчитался о финансовых показателях за первую половину 2018 года. Выручка выросла на восемь процентов — до 445 миллионов фунтов, доналоговая прибыль — на 14 процентов до 106 миллионов.