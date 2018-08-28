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Bank of America резко ухудшил прогноз по рублю
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Bank of America резко ухудшил прогноз по рублю 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Американский инвестиционный банк Bank of America Merrill Lynch резко ухудшил прогноз по рублю на третий и четвертый кварталы текущего года — с 60 до 65 рублей за доллар.
По мнению аналитиков, избыточный отложенный спрос на иностранную валюту со стороны Центрального банка и Министерства финансов и геополитическое давление перед промежуточными выборами в США могут и далее ограничивать потенциал укрепления рубля, несмотря на высокую стоимость нефти.
Кроме того, дополнительное давление на национальную валюту может оказать сокращение вложений нерезидентов в облигации федерального займа.
Рубль испытывает давление из-за обострения санкционной риторики США. В начале августа курс национальной валюты резко упал из-за объявления о новых санкциях — 8 и 9 августа доллар и евро подорожали к рублю на 5%.
В пятницу, 24 августа, Банк России отказался от закупок валюты по бюджетному правилу до конца сентября, после чего рубль укрепился почти на 2%. В Министерстве финансов заявили, что продолжат пополнять резервы по бюджетному правилу, но будут закупать валюту напрямую у ЦБ, а не на рынке.
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