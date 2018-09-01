ОБЗОР: Канцтовары, форма и цветы — тренды и стоимость сборов школьника в РФ в 2018 году

МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Канцтовары в едином дизайне, аксессуары для школьного дресс-кода и цветы в сиреневой гамме — опрошенные РИА Новости представители торговых сетей, аналитики и флористы выделили тенденции при сборах школьника в текущем году и подсчитали, во сколько все это обойдется.

Ритейлеры отмечают: пик покупательской активности в преддверии нового учебного года приходится на последние две недели августа. При этом флористы предупреждают, что розничные магазины, палатки и цветочные ларьки в сам праздник могут увеличить цены до 100% и поэтому на последний момент покупку цветов лучше не оставлять.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая провела исследование стоимости подготовки ребенка в школу на основе официальных данных Росстата , сборы школьника в текущем году несколько выше, чем в прошлом. В состав «школьной корзины» вошли повседневная одежда и обувь, спортивный костюм, рюкзак, канцелярские товары, учебное пособие и букет цветов к 1 сентября.

"В целом, по России в 2018 году сбор ребенка в школу обойдется родителям в 11,397 тысячи рублей, что на 3,76% выше, чем в прошлом году. Однако в регионах ситуация неоднородна. Неожиданно, но факт: в 17 субъектах РФ цены на «школьный набор» снизились, причем в ряде субъектов очень существенно", — отметили аналитики.

По положительной динамике цен в их рейтинге лидирует Магаданская область, где стоимость набора сократилась на 21,21%, в регионе подешевели все компоненты нашего «школьного» набора, за исключением рюкзака и цветов. За ней следуют Республика Хакасия, где снижение произошло на 14,09%, и Кабардино-Балкарская Республика — там цены упали на 9,08%.

КАНЦТОВАРЫ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

"В этом году мы наблюдаем увеличение спроса на предметные тетради. Лучшие коллекции были распроданы уже в первые недели проведения операции по товарам для школы. Еще одна тенденция — коллекции канцтоваров в одном стиле, когда ручка, карандаш, тетради, блокнот, папка, лоток для бумаг и прочее выполнены в едином дизайне", — рассказала РИА Новости директор по корпоративным коммуникациям " Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова

Собеседница агентства уточнила, что минимальный набор школьника в гипермаркетах Ашан можно приобрести за 355 рублей. «В торговой сети „Перекресток“ цены на школьные принадлежности сохранились на уровне 2017 года, а на некоторые категории товаров, например, на бумажно-беловую продукцию даже снизились. Наибольший спрос в преддверии 1 сентября мы отмечаем на пишущие принадлежности, а также товары для творчества — фломастеры и цветные карандаши», — отметили в пресс-службе X5 Retail Group

При этом один из крупнейших российских ритейлеров — "Магнит" — отмечает, что в его магазинах в текущем году комплект учебных принадлежностей обойдется в полтора раза дешевле, чем в прошлом: в 292 рубля. «Окончательная стоимость покупки будет зависеть от личных предпочтений посетителей», — добавили в компании. Там уточнили, что основное снижение цены в 2018 году произошло за счет уменьшения стоимости двух позиций — рюкзака и комплекта тетрадей.

Специалисты сети отмечают, что традиционно в список канцтоваров-бестселлеров входят дневники в твердой обложке, акварельные краски, наборы цветной бумаги, пластилин, различные папки.

АКСЕССУАРЫ К ДРЕСС-КОДУ

Представители группы компаний «Детский мир» , крупнейшего российского ритейлера детских товаров, отмечают, что в текущем году стоимость на школьную форму снизилась по сравнению с прошлым. По данным компании, стоимость комплекта для мальчика, состоящего из сорочки, жилетки и классических брюк, в текущем году снизилась на 7% и составила 1,447 тысячи рублей, форма для девочки, включающая блузку, жилетку и юбку, подешевела на 8%, до 1,047 тысячи рублей.

"В связи со снижением цен на школьную форму, которого нам удалось добиться благодаря работе с производителями, мы отмечаем более высокий спрос на наши коллекции одежды и обуви по сравнению с прошлым годом", — сказала РИА Новости начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям компании Надежда Киселева

"Кроме того, покупатели стали активнее приобретать яркие аксессуары, которые позволяют привнести разнообразие в официальный школьный дресс-код и создать индивидуальный образ", — добавила собеседница.

По ее словам, в 2018 году минимальная стоимость подготовки мальчика в школу (форма, пенал, мешок для обуви, дневник, канцтовары и ранец) составила 4,643 рублей, девочки — 4,043 тысячи рублей, это на 6% и на 9% меньше в сравнении с прошлым годом.

ЦВЕТЫ ОТТЕНКА УЛЬТРАФИОЛЕТ

Флористы отмечают, что цена букетов к празднику варьируется в широких диапазонах и во многом зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. При этом они уточняют, что на сегодняшний день огромной популярностью во флористике пользуется оттенок ультрафиолет.

"Сделать букет стоимостью от 500 рублей возможно. Тем, кому и эта цена не по силам, можно красиво оформить один цветок, например, хризантему, обратившись к флористам в цветочном салоне, или самим пофантазировать с дачными цветами. Самые традиционные цветы — это розы, хризантемы: одноголовые и кустовые", — рассказала президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Она добавила, что среднестатистический букет обойдется от 1 до 1,5 тысячи рублей.

"Спрос на цветы в сиреневой и фиолетовой гамме с начала года вырос на 16-18%. Голубая гвоздика, синяя гортензия, кремовые розы — самые актуальные цветы сейчас. Разумеется, День знаний не станет исключением, тем более букеты получаются очень стильные и молодежные, даже парни старших классов не постесняются пойти с таким букетов на линейку", — прокомментировала РИА Новости пресс-секретарь службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиева. По ее наблюдениям, сегодняшние цены от прошлогодних отличаются ненамного.

"Средняя стоимость букета на 1 сентября в Москве и по области в этом году составит примерно 1,1-1,5 тысячи рублей. А в регионах небольшой букет можно будет приобрести приблизительно от 900 рублей до 1 тысячи рублей. Все зависит от состава букета, если это композиция из обыкновенных цветов, например, ромашек, георгин, хризантем, то такой букет можно найти и за 500-600 рублей", — сказала Низамиева, уточнив, что самый большой букет будет стоить 5,5-6 тысяч рублей.

Она добавила, что сэкономить на букете школьнику можно, выбирая сезонные цветы. «Их стоимость всегда ниже. Также можно отдать предпочтение кустовых сортам, с их помощью можно получить объемную композицию за небольшие деньги. Еще один вариант — приобрести одну большую корзину от всего класса», — заключила собеседница агентства.