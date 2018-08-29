ФГ «Будущее» подтвердила переговоры о готовящейся смене акционера

МОСКВА, 29 августа. / ТАСС /. Финансовая группа «Будущее» Бориса Минца официально подтвердила переговоры о переходе контроля в группе кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) в рамках урегулирования долга O1 Group Минца перед Московским кредитным банком , говорится в сообщении группы.

"В настоящее время ведутся переговоры о переходе контроля в отношении ПАО «ФГ Будущее», которому принадлежат НПФ «Будущее» , НПФ «Телеком-Союз», НПФ «Социальное развитие» и НПФ «Образование», компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от Московского кредитного банка", — говорится в сообщении.

Качество активов на балансе фондов группы «Будущее» существенно ухудшилось за последний год, в том числе в связи с санацией банков ФК «Открытие» Промсвязьбанк , отмечается в сообщении. Убыток ФГ «Будущее» по МСФО в I полугодии 2018 года составил 26,5 млрд рублей против прибыли 5,2 млрд рублей годом ранее, следует из опубликованной отчетности. Выбор компании RT&I обусловлен в первую очередь наличием у нее большого профессионального опыта работы со сложными и проблемными активами, и сейчас менеджмент группы, НПФ и RT&I разрабатывают стратегию улучшения качества активов на балансе фондов, сообщили в ФГ «Будущее».

Других подробностей обсуждаемой сделки представитель группы не уточнил. В середине августа из квартального отчета ФГ стало известно о переуступке RT&I долга перед МКБ в 1,67 млрд рублей. Залогом по этому кредиту, который был взят в марте 2016 года, стала часть акций входящего в ФГ флагманского НПФ «Будущее», сообщали "Ведомости" . О возможной передаче контроля в ФГ RT&I также сообщали со ссылкой на источники газеты «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Убыток группы

ФГ «Будущее» в первом полугодии получила убыток по МСФО в размере 26,5 млрд рублей против прибыли 5,2 млрд рублей годом ранее, при этом суммарный убыток входящих в группу пенсионных фондов по ОСБУ за этот же период составил 13,9 млрд рублей (флагманский фонд группы НПФ «Будущее» показал убыток 6,9 млрд рублей, НПФ «Телеком-Союз» — 5,8 млрд рублей, НПФ «Образование» — 231 млн рублей, НПФ «Социальное развитие» — 965 млн рублей). Такая разница связана с переоценкой бумаг ряда эмитентов в портфелях НПФ после отчетной даты на общую сумму 6,7 млрд рублей, а также переоценкой гудвила группы на 5,5 млрд рублей, пояснил представитель ФГ.

Ключевую роль в переоценке бумаг сыграли облигации «Открытие холдинга», отмечается в сообщении (сумма переоценки не приводится). Кроме того, были переоценены дефолтные облигации ООО «Прайм финанс» , ООО «Рислэнд», АО «Промсвязькапитал», урегулирования задолженности этих эмитентов ФГ требует в судебном порядке.

Дефолт ряда эмитентов в портфеле фондов был связан в том числе с ситуацией в банковском секторе, что, в свою очередь, привело к снижению результатов фондов и стало одной из причин снижения стоимости гудвила. В целом снижение стоимости гудвила было связано с несколькими факторами, в том числе со снижением ключевой ставки, а также «продолжающейся неопределенностью в пенсионной отрасли, задержкой принятия закона о переходах и закона об ИПК, который напрямую влияет на приток средств в отрасль, а значит и на ее потенциальное развитие, возможность НПФ инвестировать и зарабатывать доходность для клиентов». Кроме того, менеджмент учитывал снижение капитализации компании на фондовом рынке: на 30 июня, исходя из котировок на Московской бирже и с учетом премии за контрольный пакет, по оценкам ФГ, капитализация составляла 13-16 млрд рублей, а на основе средневзвешенных котировок за полугодие — 20-22 млрд рублей.

В результате ситуации на рынке ФГ «Будущее» отразила в отчетности РСБУ дисконтирование стоимости акций НПФ на балансе, что и привело к убытку за полугодие (по РСБУ — 14,16 млрд рублей).

Отчетность НПФ «Будущее»

Головной фонд группы НПФ «Будущее» показал убыток 6,9 млрд рублей по ОСБУ за полугодие, что было вызвано переоценкой ценных бумаг в портфеле фонда.

"Данная переоценка была вызвана кризисом в банковской сфере, а также вложениями фонда в ряд активов, связанных с проектами компании O1 Group", — говорится в сообщении НПФ «Будущее». Сейчас фонд пытается добиться в суде возврата депозитов на 14,8 млрд рублей, размещенных в Промсвязьбанке незадолго до его санации: в фонде утверждают, что средства удерживаются неправомерно, при этом в Промсвязьбанке считают, что краткосрочные депозиты размещались для финансирования сделок по продаже акций банка перед санацией, эти сделки банк считает манипуляциями. Кроме того, НПФ «Будущее» пытается через суд взыскать с банка «Траст» убыток 12,55 млрд рублей от вложений в акции банка «Открытие» — в фонде считают, что «Траст» не исполнил обязанность по направлению оферты при выкупе акций «Открытия» перед санацией банка.

В результате доходность по пенсионным накоплениям составила минус 6,01% годовых, доходность по пенсионным резервам — минус 19,22% годовых, указано в сообщении фонда (показатели промежуточные, по итогам 2018 года доходность будет уточнена).

Менеджмент НПФ «Будущее» начал ребалансировку инвестпортфеля в рамках актуализации инвестстратегии, которая будет продолжена после перехода контроля в отношении ФГ «Будущее» компании Riverstretch, отмечается в сообщении. В результате этой ребалансировки уже была реализована часть активов, вследствие чего остаток денежных средств и их эквивалентов на счетах фонда на конец отчетного периода составляет 73,7 млрд рублей, что на 381% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Смена акционера

Информация о возможной смене акционера ФГ «Будущее» появлялась в СМИ с начала 2018 года. Борис Минц через O1 Group владеет 75% плюс одной акцией финансовой группы «Будущее». В мае газета «Коммерсантъ» писала, что Минц может потерять контроль над группой в результате продажи концерном «Россиум» Романа Авдеева кредита, залогом по которому выступает доля Минца в «Будущем».

В 2015-2016 годах группа «Будущее» и O1 Group брали кредиты в Московском кредитном банке (принадлежит концерну «Россиум»), по которым впоследствии залогом стала выступать доля Минца. Позже Авдеев говорил, что «Россиум» выкупил у банка кредит и нанял кипрский офшор Riverstretch Trading & Investments (RT&I) для работы с задолженностью. Газета РБК связывала RT&I с инвестиционной группой «Регион».