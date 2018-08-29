СМИ рассказали, сколько звезды и миллиардеры зарабатывают в час 

Новостной портал Business Insider подсчитал, сколько звёзды и миллиардеры зарабатывают за час. Подсчёт проводился на основе данных об их доходах, опубликованных журналом Forbes. Лидером рейтинга стал актёр Джордж Клуни. В час он зарабатывает свыше 27 000 долларов. Модель Кайли Дженнер заняла второе место в списке — у нее чуть больше 19 000 долларов в час. Тройку лидеров замкнул актёр Дуэйн Джонсон с доходом более 14 000 долларов. В рейтинге миллиардеров лидером оказался глава компании Amazon Джефф Безос. За час он получает около четырёх с половиной миллионов долларов. На втором месте — основатель Facebook Марк Цукерберг, зарабатывающий 1,7 миллиона долларов. Тройку замкнул глава Walmart Эдис Уотсон с показателем около 1,4 миллиона долларов.