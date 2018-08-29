Доллар и евро растут на открытии торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 24 копейки — до 68,11 рубля.

Курс евро увеличился на 15 копеек, составив 79,50 рубля.