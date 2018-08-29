Washington Monthly (США): Новое российское высокоэффективное оружие массовой дестабилизации

Каждое утро я просыпаюсь, вдыхая аромат кофе, сваренного в кофеварке, которая сделана на одном из московских заводов, а потом сажусь в свой российский автомобиль и, пользуясь громкой связью, говорю по своему сибирскому смартфону последней модели.

Это просто шутка.

Россия не производит ничего, чем бы я владел. Или в чем нуждался бы. Или что мог бы потреблять. Я не смотрю российские фильмы и не пользуюсь российским программным обеспечением. Взгляните на окружающие вас дома предметы. Сколько электроприборов, продуктов питания или одежды производится в крупнейшем по территории государстве на планете? Нисколько. Ноль.

Если вы опасаетесь, что Россия Владимира Путина готовится захватить мир, будьте уверены, этого не произойдет. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм как-то раз назвал Россию «заправочной станцией, которая маскируется под страну».

Он прав. Сегодня Россия представляет собой главным образом один большой нефтяной и газовый конгломерат. Энергетические ресурсы составляют около 70 процентов от общего объема российского экспорта и более половины поступлений в бюджет.

Кроме того Россия производит много бомб. Действительно мощных и смертоносных. Оружие массового уничтожения.

Бывший премьер-министр Германии Гельмут Шмидт однажды назвал Россию конца XX века — СССР — страной третьего мира с ядерным оружием. Актуально до сих пор. Правда следует добавить в этот набор новое российское кибероружие: газ, оружие, а теперь еще и смертоносную компьютерную программу.

Россия качает все больше нефти и добывает все больше природного газа для того, чтобы финансировать свой военный сектор, который растет быстрее и становится все сильнее и агрессивнее с тех пор, как открыл для себя и начал разрабатывать современные цифровые инструменты. Это новое оружие дает России возможность с большей эффективностью действовать незаметно и в глобальном масштабе. Внезапно целый ряд российских хакеров и специалистов по гибридной воине, финансируемых энергетическим сектором, оказываются в состоянии проникать и внедряться в иностранные энергосистемы и ключевую инфраструктуру. Психологические операции, проводимые при помощи веб-технологий, и манипуляции в социальных сетях помогают России сеять раздоры и усиливать раскол в зарубежных обществах.

Я работал корреспондентом в Москве во времена холодной войны, и в ту пору ядерное ОМУ составляло главную заботу и наваждение Запада. Сегодня Россия занимается внедрением высокоэффективного оружия массовой дестабилизации. Ее последняя атака на политический суверенитет Соединенных Штатов? Пожалуйста — только на этой неделе мишенью России стали аналитические центры американских консерваторов (автор при этом дает гиперссылку на публикацию 11.11.2016! — прим. ред.). Перед нами отчаянные метания российской администрации, пребывающей одновременно в упадке и в состоянии войны.

Между тем нефть и газ продолжают удерживать страну на плаву. Ужесточение санкционного режима со стороны США, которое произошло на этой неделе, нацелено на то, чтобы в экономическом плане еще больше прижать Москву, недаром сегодня российский рубль соревнуется с турецкой лирой в новых минимумах по отношению к доллару.

Но даже валютный кризис не удержит Россию от вмешательства в дела других стран, потому что несмотря на карательные санкции цена на нефть в итоге возместит все ее авантюры. Высокие цены на энергоносители — такова стоимость перемещения силового поля власти из Европы и США в Россию и другие нефтегосударства. Чем выше цена на нефть марки Brent и дороже рынок природного газа, тем спокойнее внутренняя ситуация в России и сильнее ее геополитическое влияние. При цене в 50 долларов за баррель или ниже путинскому режиму приходится бороться за выживание внутри страны. При нынешних 70 долларах за баррель Путин может спокойно удерживать свой режим на плаву, получать небольшую прибыль и чинить препоны зарубежным странам. Когда рыночная цена на нефть подскочила выше ста долларов за баррель и американцы платили более четырех долларов за галлон бензина, Путин мог устраивать праздник без остановки как внутри страны, так и за рубежом.

Сегодня Россия поставляет на экспорт не только нефть и газ в обмен на живые деньги, но и громкие заявления и животрепещущие проблемы, и делает это посредством своей целенаправленной и изощренной кампании политического влияния, направленной против Запада. Россия не способна конкурировать на открытом рынке товаров, услуг и — особенно — идей. Вместо этого ей нужно подрывать политические системы, ниспровергать правительства и разрушать веру в демократию. Она делает это ежедневно и безнаказанно. Она делает это, чтобы выровнять глобальное игровое поле. И активно прибегает к этим методам сегодня с тем, чтобы западным странам было труднее противостоять политике Путина и осуждать его практики — или, по крайней мере, умерить их пыл.

В мире, каким его хотел бы видеть Путин, правительство любой страны характеризуют коррупция и малодушие. В прошлом году, отвечая на вопрос Fox News о кровавых деяниях России, президент Трамп продемонстрировал такое же мировоззрение. Он ответил так: «А вы думаете, наша страна безгрешна?» Трамп поставил знак равенства между всеми странами, — независимо от их политической системы, законов или традиций, — и дал понять, что не считает Соединенные Штаты исключением. Его легкомысленное замечание показало, что он, как и Путин, считает, что все могущественные нации ведут себя одинаково и в равной мере цинично.

Российские нападки на политическую систему и избирательные кампании в США способствовали тому, что американские избиратели с большим цинизмом стали относиться к своим представителям, партиям и власти. Управляемая из Санкт-Петербурга интернет-кампания подогревает существующее недовольство Вашингтоном и федеральным правительством по таким вопросам, как расовые различия и экономическое неравенство, доводя его до открытой враждебности к политике.

Возможно, Россия не может похвастаться объемами своего производства, зато она заправляет множество западных автомобилей и отапливает множество европейских домов. Как в очередной раз отметил на этой неделе «Фейсбук», Россия направляет свои доходы от продажи энергоносителей на то, чтобы подливать масла в огонь американской политики, сеющей разлад и ненависть. Путинская Россия является чистым экспортером нестабильности, и сегодня она создает новые цифровые фабрики и возможности для дезорганизации и уничтожения законных демократических политических систем.

Не за горами промежуточные выборы в США, и Россия уже заправила свою пресловутую машину вмешательства. С пустым баком та не ездит.

Маркос Куналакис, доктор наук, международный обозреватель калифорнийской издательской компании McClatchy, приглашенный сотрудник Гуверовского института, а также президент и почетный издатель Washington Monthly.