Книжная сеть «Территория» выйдет на зарубежные рынки

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Лидирующее на российском рынке издательство «Эксмо» объявило о планах по развитию новой розничной сети «Территория», созданной в конце 2017 года. Холдинг планирует активно развивать франчайзинговый проект в регионах и рассматривает пути для выхода за рубеж, сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что во втором полугодии 2018 года число магазинов увеличился с 15 до 28, а в 2019 году будет открыто еще около 50 новых торговых точек. В России основной фокус в развитии франчайзинговой сети будет направлен на города, в который не присутствуют основные подконтрольные холдингу сети — «Читай-город» и «Буквоед».

Кроме того, «Территория» выйдет на рынок Израиля в партнерстве с местной компанией. Одновременно «Эксмо» изучает возможности по началу работы на рынках Германии и стран Прибалтики.

Стоимость франшизы магазинов «Территория» варьируется в пределах от 150 000 до 250 000 рублей, объем вложений — от 450 тысяч до 2,5 млн рублей. В компании отмечают, что бизнес-модель не предполагает роялти-платежей, а сами магазины служат «Эксмо» дополнительным каналом сбыта. По ассортименту в магазинах «Территория» на продукцию «Эксмо-АСТ» приходится около 30%. На сегодняшний день холдинг продает через книжные сети около трети своей продукции. На российском рынке издательская группа контролирует более 40% продаж.