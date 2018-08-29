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Выручка «Почты России» увеличилась в 9 раз от продажи брендированной продукции
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Выручка «Почты России» увеличилась в 9 раз от продажи брендированной продукции 

Sostav.ru 55 минут назад
Фото: Sostav.ru
По итогам первого полугодия 2018 года «Почта России» увеличила выручку благодаря реализации товаров под собственным брендом. Сумма превысила 187 млн рублей, что почти в 9 раз больше показателя 2017 года. Чистый доход (выручка за вычетом стоимости закупки) предприятия от брендированной продукции увеличился в 8 раз и составил около 86 млн рублей, сообщается на сайте компании.
«Мы активно развиваем линейку продукции под собственным брендом. В нее входит не только сувенирная продукция, но и товары первой необходимости, канцелярские товары, — отметила заместитель гендиректора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. — Нашими партнерами при реализации данного проекта являются надежные поставщики, в качестве товаров которых не приходится сомневаться. Мы будем продолжать развивать данное направление, включая в него все новые категории».
Под собственным брендом «Почта России» выпускает линейку сопутствующих товаров и коллекционную продукцию. В почтовых отделениях продаются канцтовары, бумажно-меловая продукция, шоколад и шоколадные конфеты, гигиенические принадлежности, оформленные в официальные цвета компании. Коллекционная продукция включает в себя модели почтовых автомобилей и сборную модель самолета ТУ-204-С, выполненную в ливрее Почты России.
В целом почтовая розница показывает стабильный рост. По итогам первого полугодия текущего года выручка от продажи розничных товаров в отделениях почтовой связи увеличилась на 7,8% по сравнению с аналогичным прошлого года с 8,4 млрд рублей до 9 млрд рублей. Чистый доход (выручка за вычетом стоимости закупки) предприятия от розницы также увеличился на 3,5% и составил около 3,2 млрд рублей.
Кроме брендированной продукции наибольший прирост выручки продемонстрировали следующие категории розничных товаров: филателистическая продукция (рост на 9,7%), книжная продукция (рост на 10,2%), бытовая химия, косметика и средства личной гигиены (рост на 10,3%), канцелярские и бумажно-беловые товары (рост на 12,2%), периодические печатные издания (рост на 14,2%), техника и электроника (рост на 61,7%). Чистый доход от продаж упаковочной тары вырос на 22,8%.
Рост розничной торговли Почты России обусловлен не количественной экспансией (количество точек продаж увеличилось незначительно), а явился результатом внедрения эффективных механизмов управления товарным ассортиментом, маркетинговой и ассортиментной политики, считают в компании. Другим важным направлением стало плотное взаимодействие с региональными производителями, что позволило провести более качественный отбор поставщиков товаров и ревизию посреднического звена как в местах присутствия торговых точек, так и на всей территории созданных макрорегионов.
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