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WSJ: Volkswagen пытался купить Tesla у Илона Маска
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WSJ: Volkswagen пытался купить Tesla у Илона Маска 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Компания Tesla сохранит свой публичный статус после пары недель анонсирования возможного перехода в стан частных организаций. Но в течение этих двух недель на компанию Илона Маска покусились и некоторые крупные игроки автомобильного рынка.
В частности, The Wall Street Journal сообщает, что концерн Volkswagen предлагал Маску свою финансовую помощь для выкупа акций компании. Напомним, Маск намеревался выкупить все акции Tesla по 420 долларов за штуку, что на несколько десятков долларов дороже их рыночной стоимости.
По слухам, свой интерес также выказывали неназванные арабские инвесторы, переговоры с которыми быстро зашли в тупик.
По неподтвержденным данным, Volkswagen пытался предложить Маску сделку на 30 млрд долларов. Однако Илона Маска это не устроило, так как он не хотел терять контроль над компанией. На прошлой неделе Маск закрыл тему, заявив, что компаний останется публичной. Читайте статью на QutoЧитайте также:Volvo представит загадочный концепт 360с с плавникомГигантские шершни устроили гнездо на водительском креслеVolkswagen покажет на ММАС внедорожный Tiguan со спецбамперами
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