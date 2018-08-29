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ЦАП SteelSeries GameDAC теперь совместим со всеми наушниками
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ЦАП SteelSeries GameDAC теперь совместим со всеми наушниками 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания SteelSeries сообщила, что её ЦАП GameDAC отныне можно будет приобрести отдельно, а само устройство будет работать со всеми гарнитурами, а не только с фирменными. А также обновила ряд собственных наушников.
GameDAC
Устройство является высокопроизводительным USB-преобразователем ESS Sabre DAC и усилителем, рассчитанным на игровое применение. Оно обеспечивает качество звука с характеристиками 96 кГц/24-бит, коэффициентом нелинейных искажений с учетом шума -115 дБ и громкость до 121 дБ.
Для управления можно использовать стороннее программное обеспечение. Как заявляет производитель, новинка может работать как с ПК, так и с консолями PlayStation 4. Для тонкой настройки применяется утилита SteelSeries Engine. Однако настраивать эквалайзер, обратную связь, объемный звук, подсветку гарнитуры, уровень громкости и соотношения звук/чат можно и без подключения к компьютеру.
Руководитель звукового подразделения SteelSeries Брайан Фэллон отметил, что новый преобразователь позволит улучшить качество игрового звука вне зависимости от используемой гарнитуры. Стоимость новинки составляет 130 долларов или 150 евро.
Гарнитуры Arctis 3, 5 и 7  Кроме GameDAC, компания также обновила модельный ряд Arctis. В линейке гарнитур сохранён микрофон ClearCast, сертифицированный Discord, динамики S1 с низким уровнем искажения, амбушюры из ткани AirWeave. Также был доработан фирменный дизайн.
Новые модели получили и внутренние изменения. Arctis 5 и Arctis 7 оснащены технологией DTS Headphone: X v2.0, которая улучшает качество звука. А оголовье «семёрки» теперь подстраивается под разные размеры. Модель Arctis 3 этих модификаций не получила.
Стоимость новых гарнитур Arctis 3, 5 и 7 составит 70 долларов/100 евро, 100 долларов/130 евро и 150 долларов/180 евро соответственно.
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