В войне между США и Китаем проигравшей может остаться Европа

Москва, 29 августа — «Вести. Экономика» Европа слишком разрознена для того, чтобы воспользоваться ситуацией и что-то выиграть при противостоянии Китая и США.

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Главный экономист компании, управляющей активами Ротшильда Матильда Лемуан полагает, что Еврозона станет «главным проигравшим» в торговой войне между США и КНР.

Лемуан полагает, что Дональд Трамп хочет развивать экспорт услуг в Китай. А Европа при этом слишком раздроблена, чтобы воспользоваться ситуацией.

"Еврозона, и особенно Франция, не организованы для экспорта своих услуг, особенно из финансового сектора, потому что в Европе нет единого рынка услуг, и поэтому европейцам трудно определить единую политику для ведения переговоров с Китаем и США", — сказала Лемуан, отметив, что в этой ситуации именно Европа проиграет, а вот Соединенные штаты сохранят свое мировое лидерство.

Кризиса в Италии не предвидится Матильда Лемуан также прокомментировала ситуацию в Италии. Экономист полагает, что несмотря на серьезные долги, кризиса в этой стране удастся миновать.

По итогам 2017 года госдолг Италии достиг 130% от ВВП. Однако страна смогла сохранить темпы погашения долгов за счет снижения процентов в рамках программы количественного смягчения ЕЦБ

Однако эта программа должна завершиться в декабре, и политическая нестабильность в Италии, наряду с приверженностью страны Европейскому Союзу , привела к росту стоимости итальянских займов до уровней, не наблюдавшихся с 2014 года.

Однако, как отмечает Лемуан, ЕЦБ, скорее всего продолжит поддерживать Рим.