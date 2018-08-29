Россия избавляется от нефтяной зависимости

Пока американская «демократия» изыскивает новые способы изолировать от мирового рынка российскую экономику, чтобы заставить нашу страну играть по правилам и под руководством Вашингтона, впечатляющие результаты начала приносить осмысленная государственная стратегия развития внешнеэкономической деятельности, которая делает бессмысленными санкции США.

Рынок? Господдержка!

Напомним, что первая редакция государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности Российской Федерации» была принята в апреле 2014 года, когда уже ясно вырисовывались перспективы будущего противостояния с США и их союзниками, формальным поводом для которого стало добровольное вхождение Крыма в состав России.

Видимо, тогда же стало окончательно понятно, что, полагаясь только на рыночные механизмы, невозможно достичь успеха в мировой торговле, если говорить об продаже продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Отечественные экспортёры в то время были недостаточно сильны, чтобы противостоять мировым корпорациям, которые в подавляющем большинстве случаев имели преимущество в виде прямой и косвенной поддержки государств, резидентами которых эти корпорации являлись.

К примеру, в американском Минторге, одной из официальных задач которого является «продвижение свободной торговли США в мире», есть целое управление международной торговли. Оно формирует политику, призванную развивать и поддерживать экспансию американских производителей на перспективных рынках. Примечательно, что среди сотрудников этого управления немало бывших военных, преимущественно из ВМФ США, а также сотрудников ЦРУ АНБ . В таких условиях высокотехнологичным российским предприятиям — а таковые остались, несмотря ни на что, в первую очередь в оборонке и сопряжённых с нею научно-производственных сферах, — доставались не самые завидные места в мировых рыночных рядах.

И 605 миллиардов рублей, которые были выделены из федерального бюджета в 2014 году на срок до 2020 года в рамках госпрограммы по развитию внешнеэкономической деятельности, чтобы стимулировать в первую очередь несырьевой экспорт, выглядели вовсе не заоблачной суммой, особенно если сравнивать с тратами на поддержку банковско-финансового сектора. Однако отдачу эти деньги принесли колоссальную.

Больше инноваций, меньше сырья

Первые осязаемые результаты были зафиксированы по итогам 2016 года, когда за рубеж продали оружия и сопутствующей продукции на 15 миллиардов долларов, а экспорт программного обеспечения достиг миллиардов долларов. Процесс шёл по нарастающей, и два года спустя в конце августа Минэкономразвития опубликовало официальные внешнеэкономические данные за первое полугодие 2018 года.

Россия — страна инноваций, и этот её вновь приобретённый статус определила официальная политика поддержки экспорта.

Цифры весьма оптимистичные: в целом внешнеторговый оборот России составил в январе — июне почти 329 миллиардов долларов, увеличившись сравнительно с аналогичным периодом прошлого года на 21,7 процента. При этом экспорт существенно опережает импорт: 213 миллиардов (рост 26,7 процента) против 115,4 миллиарда долларов (13,5 процента), в лидерах по интенсификации торговли — Евросоюз (увеличение на 21,5 процента), страны которого таким образом замещают выпадающие из-за санкций и американские, и аффилированные с ними компании.

Но важнее другое: несырьевой и неэнергетический экспорт увеличился без малого на четверть, до 112 миллиардов долларов. За счёт чего? Больше на 15,3 процента стали продавать автомобилей, оборудования, станков, сельхозмашин и тому подобного, что входит во внешнеэкономическую категорию «сложная машинно-техническая продукция», реанимируя таким образом традиционную статью российского и советского экспорта. Но особенно радует тот факт, что на 14, 3 процента, или в абсолютных цифрах на 14 миллиардов долларов, вырос экспорт инновационных товаров! Это опровергает идеологическое клише «страны-бензоколонки», которое любят использовать и внешние оппоненты России, и её внутренние критики из состава «несистемной оппозиции».

На 14, 3 процента, или в абсолютных цифрах на 14 миллиардов долларов, вырос экспорт инновационных товаров.

Россия — страна инноваций, и этот её вновь приобретённый статус определила официальная политика поддержки экспорта. Вполне логично, что 28 августа был официально опубликован разработанный в Минэкономразвития РФ проект изменений в государственную программу «Развитие внешнеэкономической деятельности». Отметим главное — бюджетные ассигнования увеличились с 605 миллиардов до 680 миллиардов рублей, практически все разделы программы получат дополнительное финансирование, а её действие будет продлено до 2021 года.