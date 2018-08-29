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Ведерников разделил 56-61 места в «Индексе власти» за август
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Ведерников разделил 56-61 места в «Индексе власти» за август 

Псковская губерния 53 минуты назад
«Давыдов. Индекс» опубликовал апгрейд «Индекса власти» за август 2018. Как и в предыдущих выпусках индекса, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, её аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рейтинге глав регионов занял 56-61 место наряду с Сергеем Гапликовым из Республики Коми, Александром Евстифеевым из Марий Эл, Владимиром Илюхиным из Камчатского края, Алексеем Кокориным из Курганской области и Маратом Кумпиловым из Республики Адыгея. Врио замгубернатора Псковской области Николай Цветков занял 38-48 место среди кураторов внутренней политики в регионах. Отметим, экс-губернатор Псковской области, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак занял в рейтинге 16-17 место вместе с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
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