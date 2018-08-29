7 удивительных фактов о евро

1. Изначально евро был виртуальным

2. Евро принимают не во всех странах ЕС

3. Купюру в 500 евро могут не принять

4. Существует купюра в 0 евро

5. Монета в 2 евро стоит намного дороже

6. Можно оформить карту и расплачиваться евро

7. На вкладах в евро практически невозможно заработать

Если вы хоть раз держали в руках банкноты евро, то знаете, что на лицевой стороне каждой из них изображены окна и ворота, а на обратной — мосты. Но могли ли вы подумать, что этих объектов никогда не существовало в реальности и это лишь схематические примеры европейской архитектуры разных времен? Рассказываем еще семь интересных, а порой и удивительных фактов о валюте Евросоюза.

1. Изначально евро был виртуальным

В 1999 году евро появился в качестве виртуальной валюты и использовался исключительно для безналичных расчетов и электронных платежей. А банкноты и монеты появились в обращении только в 2002-ом.

2. Евро принимают не во всех странах ЕС Евро принимают к оплате лишь в 19 из 28 стран Евросоюза. Так, собственная валюта до сих пор есть в Великобритании, Швеции, Болгарии, Дании, Венгрии, Хорватии и еще нескольких государствах. И наоборот, евро можно расплачиваться в странах, не вошедших в ЕС — Монако, Андорре, Ватикане, Сан-Марино, Черногории и Косово.

3. Купюру в 500 евро могут не принять

Ситуация с купюрой в 500 евро приблизительно такая же, как с 5 000 рублей. То есть крупную банкноту должны принимать везде, однако на деле бывает и по-другому. Поэтому при покупке валюты выбирайте купюры помельче. Кстати, к концу 2018 года Европейский центральный банк обещал прекратить выпускать банкноты в 500 евро, но из обращения они все равно не исчезнут.

4. Существует купюра в 0 евро

Купюры номиналом 0 евро выпускают с 2015 года. Несмотря на то, что эти банкноты имеют все степени защиты настоящих евро, они не являются средством платежа и продаются в качестве сувениров. Так, в этом году на купюрах в 0 евро появился храм Василия Блаженного — выпуск был приурочен к ЧМ-2018 по футболу. В странах Еврозоны такие сувениры продаются по 2,5 евро, а в России — значительно дороже.

5. Монета в 2 евро стоит намного дороже

Монеты номиналом в 2 евро периодически выпускаются ограниченным тиражом, и чем он меньше, тем монетки дороже. Так, монету из 20-тысячного тиража с изображением Грейс Келли на российском Avito продают за 195 тысяч рублей.

6. Можно оформить карту и расплачиваться евро

Такую карту можно оформить, если вы собираетесь в Европу. А вот если оплачивать покупки с рублевой карты, то списывать с вас деньги будут по курсу банка, где вы ее получили. Имейте в виду: в некоторых европейских магазинах карты принимают только при покупке от 5, а то и 10 евро, а в остальных случаях просят наличные.

Кроме того, стоит заранее узнать об особенностях использования карт в той или иной стране Европы. Например, в Бельгии и Нидерландах могут возникнуть проблемы с оплатой картами MasterCard и Visa : их могут не принять вообще или снять комиссию.

7. На вкладах в евро практически невозможно заработать

Максимальная ставка по вкладу в евро на данный момент составляет всего 1,7% годовых. Причем чем крупнее банк, тем ставка ниже — минимальная равняется 0,1% в год.

Ранее сообщалось, что 22 августа на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях курс евро преодолел отметку в 79 рублей.

Напомним, ИА «В городе N» уже рассказывало читателям интересные факты об американском долларе и российском рубле.

По материалам sravni.ru.