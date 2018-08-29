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Аналитики разошлись в оценках ситуации с российскими банками
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Аналитики разошлись в оценках ситуации с российскими банками 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Российским банкам не хватает рублевой ликвидности, чтобы обеспечить все необходимые платежи, и они вынуждены обращаться за ресурсами ЦБ, сообщает Райффайзенбанк.
За вторник Центробанк закачал в банковскую систему 144 млрд рублей, и задолженность банков подскочила в 4,5 раза.
Налоговый период, в ходе которого крупнейшие корпорации перечисляют рубли в бюджет, обернулся стрессом на денежном рынке, комментирует эту новость издание Finanz.ru.
Эту ситуацию ни в коем случае нельзя называть стрессовой, не согласен с такой оценкой ведущий аналитик Bankodrom.ru Вячеслав Путиловский.
Банки делают заимствования у ЦБ постоянно, это абсолютно обычная практика для коммерческих банков. Более того, ЦБ дает кредиты комбанкам под какие-то ценные бумаги, и банку выгоднее получить доход от этих бумаг, чем держать эти активы мертвым грузом, — сказал он «Ридусу».
Это не те долги, которые в самом деле могут вызвать у финансовых учреждений стресс. Это обычные сделки «ликвидность в обмен на бумаги», и это совершенно рационально, что банки пытаются получить доход и одновременно исполнить свои обязательства перед клиентами и бюджетом страны, подчеркивает эксперт.
Точно также, рублевый голод банков совсем не означает, что российская валюта станет укрепляться по отношению к доллару и евро.
ЦБ кредитует банки из своих резервов, для этого ему нет никакой нужды продавать валюту. Центробанк имеет возможность либо стерилизовать рублевую ликвидность, либо, как сейчас, напротив, подкачать ее в финансовую систему, — объясняет Путиловский.
Ведущий аналитик «Ланта банка» Роман Ермаков тоже не видит в происходящем ничего особенно тревожного.
Банкам в конце августа надо платить налоговые отчисления в бюджет, то есть заранее было известно, что в этот период банкам потребуется больше рублевой ликвидности, чем в другие месяцы. А сейчас мы видим, что ставки на междилерском рынке почти не выросли — как это было бы, если бы финансовая система нуждалась в рублях по каким-то экстренным причинам, — сказал он «Ридусу».
По той же причине спрос на рубли не оказывает какого-то влияния на курс относительно зарубежных валют: потому что банки направляют взятую у ЦБ ликвидность на выплаты в бюджет, а не на покупку евро или долларов.
ЦБ вплоть до конца прошлой недели, как агент Минфина, скупал валюту — так что рублевой ликвидности на рынке было достаточно, — указывает аналитик.
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