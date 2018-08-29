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Чистый убыток «Уралкалия» по МСФО в I полугодии — 242 млн руб против прибыли годом ранее
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Чистый убыток «Уралкалия» по МСФО в I полугодии — 242 млн руб против прибыли годом ранее 

Прайм 57 минут назад
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Уралкалия" по МСФО в первом полугодии составил 242 миллиона рублей против прибыли в 26,1 миллиарда рублей за тот же период годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период при этом увеличилась на 4,2%, до уровня в 83,8 миллиарда рублей.
"Уралкалий"— один из крупнейших производителей хлористого калия в мире. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами «Уралкалия» являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.
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