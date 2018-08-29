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Биржи США в основном растут на данных по ВВП и в ожидании новостей по торговле
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Биржи США в основном растут на данных по ВВП и в ожидании новостей по торговле 

Прайм 42 минуты назад
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно растут после публикации хорошей статистики по ВВП США и в ожидании новостей о торговых переговорах США, Мексики и Канады, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.56 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,09%, до 26039,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,28%, до 8052,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 2900,56 пункта.
Биржи отреагировали ростом на неожиданно хорошие данные по ВВП США. Бюро экономического анализа министерства торговли страны в среду сообщило, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 4,2% в годовом выражении. При этом эксперты ждали роста только на 4%.
Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать новости о глобальной торговле. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
"На данный момент в центре внимания остается вопрос о присоединении к данному торговому соглашению Канады", — отмечают аналитики компании «Сбербанк КИБ» в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В среду министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.
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