Биржи США в основном растут на данных по ВВП и в ожидании новостей по торговле

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно растут после публикации хорошей статистики по ВВП США и в ожидании новостей о торговых переговорах США, Мексики и Канады, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.56 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,09%, до 26039,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,28%, до 8052,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 2900,56 пункта.

Биржи отреагировали ростом на неожиданно хорошие данные по ВВП США. Бюро экономического анализа министерства торговли страны в среду сообщило, что реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 4,2% в годовом выражении. При этом эксперты ждали роста только на 4%.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать новости о глобальной торговле. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).