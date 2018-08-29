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Чистая прибыль «ВСМПО-Ависмы» по МСФО в I полугодии выросла на 40%
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Чистая прибыль «ВСМПО-Ависмы» по МСФО в I полугодии выросла на 40% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» по МСФО в январе-июне 2018 г. составила $167,58 млн, что на 40% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете компании.
Выручка выросла на 3,3% до $786 млн  В рублевом эквиваленте чистая прибыль компании в январе-июне выросла на 43,3% до 9,947 млрд руб.
Компания планирует выплату промежуточных дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г. из расчета 756,00 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“.
Этот вопрос рассмотрят акционеры.
Совет директоров „ВСМПО-Ависма“ принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров компании 28 сентября 2018 г. в форме заочного голосования.
Корпорация „ВСМПО-Ависма“ — крупнейший в мире производитель титановой продукции. Среди основных зарубежных заказчиков „ВСМПО-Ависма — концерны Boeing, Airbus, Embraer и Rolls-Royce. ГК „Ростех“ принадлежит 25% плюс 1 акция „ВСМПО-Ависма“, структуры, подконтрольные менеджменту ВСМПО, владеют 65,27% акций.
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