Чистая прибыль «ВСМПО-Ависмы» по МСФО в I полугодии выросла на 40%

Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» по МСФО в январе-июне 2018 г. составила $167,58 млн, что на 40% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчете компании.

Выручка выросла на 3,3% до $786 млн В рублевом эквиваленте чистая прибыль компании в январе-июне выросла на 43,3% до 9,947 млрд руб.

Компания планирует выплату промежуточных дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г. из расчета 756,00 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“.

Этот вопрос рассмотрят акционеры.

Совет директоров „ВСМПО-Ависма“ принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров компании 28 сентября 2018 г. в форме заочного голосования.