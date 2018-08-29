Песков прокомментировал ослабление рубля 

В Кремле объяснили колебания рубля среднесуточной волатильностью. Об этом заявил пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли власти ослабления российской валюты.
"Рыночные процессы, вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Собственно, это то, что эту волатильность мы наблюдаем в последние дни", — цитирует Пескова РИА Новости.
По словам пресс-секретаря, происходят "естественные рыночные процессы".
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что курс рубля нельзя предугадать, так как в последнее время он также зависит из-за непрогнозируемых факторов.
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на 30 августа, вырос на 79,94 копейки — до 79,5594 рубля, курс доллара вырос на 75,4 копейки и составил 68,1451 рубля.