Американские биржевые индексы продолжают рекордный рост

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Американские фондовые фьючерсы консолидируются на премаркете. Во вторник ключевые индексы незначительно выросли. Индекс S&P 500 находится в районе верхней границы среднесрочного восходящего канала. На мой взгляд, локально потенциал роста американских индексов подходит к концу, хотя еще одного-двух рывков наверх в полной мере исключать нельзя.

Позитивные факторы

Сделка с Мексикой. В начале неделе инвесторы были воодушевлены новостями о том, что США и Мексика достигли торгового соглашения. Накануне возобновились переговоры между Штатами и Канадой. Подобный расклад снижает риски развертывания полномасштабных торговых войн. Федрезерв. На прошлой неделе Джером Пауэлл заявил, что курс на постепенное повышение ставок ФРС в текущих условиях является вполне адекватным, так как рисков перегрева экономики не наблюдается. Основной посыл Пауэлла заключается в «постепенности», что на данный момент подразумевает ежеквартальное увеличение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Согласно оценке сегмента деривативов на fed funds rate, в этом году ключевая ставка может быть повышена еще 2 раза — в сентябре и декабре, как запланировал Федрезерв. В четверг будет опубликован любимый инфляционный показатель ФРС — ценовые индексы потребительских расходов (PCE Indices). Ну а сегодня был обновлен «взгляд в прошлое» — представлена вторая оценка ВВП за II квартал. Показатель был пересмотрен до 4,2% после 4,1% (прогноз: +4%). [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Риски