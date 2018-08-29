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Американские биржевые индексы продолжают рекордный рост
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Американские биржевые индексы продолжают рекордный рост 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Американские биржевые площадки продолжают рост на фоне выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и прорыва в торговых отношениях с Мексикой.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Американские фондовые фьючерсы консолидируются на премаркете. Во вторник ключевые индексы незначительно выросли. Индекс S&P 500 находится в районе верхней границы среднесрочного восходящего канала. На мой взгляд, локально потенциал роста американских индексов подходит к концу, хотя еще одного-двух рывков наверх в полной мере исключать нельзя.
Позитивные факторы
Сделка с Мексикой. В начале неделе инвесторы были воодушевлены новостями о том, что США и Мексика достигли торгового соглашения. Накануне возобновились переговоры между Штатами и Канадой. Подобный расклад снижает риски развертывания полномасштабных торговых войн. Федрезерв. На прошлой неделе Джером Пауэлл заявил, что курс на постепенное повышение ставок ФРС в текущих условиях является вполне адекватным, так как рисков перегрева экономики не наблюдается. Основной посыл Пауэлла заключается в «постепенности», что на данный момент подразумевает ежеквартальное увеличение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Согласно оценке сегмента деривативов на fed funds rate, в этом году ключевая ставка может быть повышена еще 2 раза — в сентябре и декабре, как запланировал Федрезерв. В четверг будет опубликован любимый инфляционный показатель ФРС — ценовые индексы потребительских расходов (PCE Indices). Ну а сегодня был обновлен «взгляд в прошлое» — представлена вторая оценка ВВП за II квартал. Показатель был пересмотрен до 4,2% после 4,1% (прогноз: +4%). [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Риски
США и Китай. Противостояние между Штатами и КНР вряд ли станет полномасштабной торговой и валютной войной, но определенные полумеры в этом плане могут способствовать волатильности в финансовых активах. Политический кризис. На прошлой неделе были выявлены нарушения в ходе предвыборной компании Дональда Трампа. Ситуация осложняется в связи с промежуточными выборами в ноябре, после которых Конгресс может оказаться полностью в руках демократов. Рейтинг недовольства политикой Трампа за неделю успел подрасти, а в СМИ ходят слухи о возможности импичмента президента США.
График индекса S&P 500 по итогам вторника, таймфрейм дневной [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам «БКС Брокер»
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