Сергей и Евгений Михайловы перевели в прямое владение 52,5% акций «Черкизово»

МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Генеральный директор одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ "Черкизово" Сергей Михайлов и председатель совета директоров Евгений Михайлов перевели в прямое владение 52,5% акций, говорится в материалах компании.

Уточняется, что Михайловы получили право распоряжаться по 26,3% акций с 20 августа текущего года. Компания MB Capital Europe Ltd вышла из капитала группы, следует из материалов.