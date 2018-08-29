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Сергей и Евгений Михайловы перевели в прямое владение 52,5% акций «Черкизово»
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Сергей и Евгений Михайловы перевели в прямое владение 52,5% акций «Черкизово» 

Прайм + ещё 1 37 минут назад
МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Генеральный директор одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ "Черкизово" Сергей Михайлов и председатель совета директоров Евгений Михайлов перевели в прямое владение 52,5% акций, говорится в материалах компании.
Уточняется, что Михайловы получили право распоряжаться по 26,3% акций с 20 августа текущего года. Компания MB Capital Europe Ltd вышла из капитала группы, следует из материалов.
Группа «Черкизово» входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Семья основателя «Черкизово» Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% «Черкизово» принадлежит испанской Grupo Fuertes.
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