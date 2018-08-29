Выяснилось, какие транзакции посольства России в США сочли «подозрительными»

Зарубежные СМИ отметили, что после публикации новых документов о результатах проверки банковской активности российского посольства стало ясно, почему американские аналитики отметили две транзакции как подозрительные.

После публикации в BuzzFeed News новости о десятках подозрительных транзакций, которые осуществляют российские дипломаты в Вашингтоне, представители Кремля «яростно опровергали эти утверждения», сообщает издание.

По словам журналистов, тогда МИД России обвинил их организацию в том, что она является «инструментом американской разведки», и заявил, что эти транзакции были самыми рядовыми выплатами. Однако результаты банковской проверки показали, какие транзакции Америка сочла подозрительными.

Первая из них — совершённый всего через 10 дней после президентских выборов в США в 2016 году перевод тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку . 120 тыс. долларов одним платежом. Сумма, вдвое превышающая любой платеж, полученный Кисляком за два последних года. В назначении платежа, который Кисляк разместил на счете в Citibank, а затем вывел на свой счет в Россию, было указано: «Заработная плата». При этом в 2014 году посольство выплатило Кисляку 53 тыс. 538 долларов, а в 2015 — 50 тыс.

Финансовые эксперты Citibank не смогли подтвердить, что платеж в 120 тыс. долларов действительно являлся заработной платой Кисляка. Сам дипломат, вернувшийся в Россию и теперь работающий в Совете Федерации , проигнорировал запрос о комментариях на этот счет.

«Мы не собираемся давать комментарии по поводу каких-либо имен или цифр, приведенных в статьях BuzzFeed. Все транзакции, проходившие через американскую финансовую систему, полностью соответствовали законодательству США», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь посольства Николай Лахонин

Вторая транзакция — запрос на вывод денег со счета посольства, направленный 25 января 2017 года, то есть меньше чем через неделю после инаугурации президента США Дональда Трампа . Представители посольства попросили менеджера Citibank о выдаче 150 тыс. долларов наличными. В прошлом посольство каждый месяц снимало со счета в пять раз меньше — около 30 тыс. долларов.