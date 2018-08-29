В Постпредстве России при ВТО подтвердили получение запроса о консультациях от США

Он также подчеркнул, что подобные запросы США рассылает в постпредства при организации всех стран, которые ввели меры в ответ на новые пошлины на сталь и алюминий.

"Могу подтвердить, что такой запрос о консультациях постпредством получен", — сказал постпред.

Ранее стало известно, что США направили иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России из-за пошлин на импорт ряда американских товаров.