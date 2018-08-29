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В Постпредстве России при ВТО подтвердили получение запроса о консультациях от США
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В Постпредстве России при ВТО подтвердили получение запроса о консультациях от США 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Постпред России при ВТО Геннадий Овечко заявил, что представительство получило запрос о консультациях с США по пошлинам, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что подобные запросы США рассылает в постпредства при организации всех стран, которые ввели меры в ответ на новые пошлины на сталь и алюминий.
"Могу подтвердить, что такой запрос о консультациях постпредством получен", — сказал постпред.
Ранее стало известно, что США направили иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России из-за пошлин на импорт ряда американских товаров.
В Минэкономразвития заявили, что Вашингтон неверно интерпретирует ответные действия Москвы на пошлины.
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