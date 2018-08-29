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Председатель правления «Мегафона» вышел из капитала компании
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Председатель правления «Мегафона» вышел из капитала компании 

Rambler News Service 1 час назад
«До изменения размера доли в компании Солдатенков владел 255 506 ГДР, что соответствует 0,041% акций »Мегафона», после изменений доля сокращена до нуля. Изменения вступили в силу 24 августа», — говорится в сообщении.
Также от бумаг компании отказался исполнительный директор Геворк Вермишян. До внесения соответствующих изменений он располагал «6 000 обыкновенных акций эмитента, что соответствует доле в уставном капитале эмитента в размере порядка 0,000968%, а также доле обыкновенных акций эмитента в размере порядка 0,000968%».
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