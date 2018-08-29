Валюты развитых стран упали к доллару вместе с валютами развивающихся

Условия на глобальном финансовом рынке меняются в последние два года в связи с циклом роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Доллар постепенно перестает быть валютой фондирования и становится валютой инвестирования, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков . Таким образом, высокодоходные валюты развитых стран (например, австралийский и новозеландский доллары) становятся все менее интересными для стратегии carry trade, отмечает он.

Будущая цена доллара будет сильно зависеть от настроений инвесторов и торговых войн

Несмотря на рост курса доллара к валютам развитых стран, поведение развивающихся валют всегда более волатильно, подчеркивает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин . Каждый раз, когда происходит бегство от рисков, такие валюты и рынки находятся под давлением. Такое недавно было с турецкой лирой: за сутки она просела к доллару почти на 18 процентов из-за новых санкций, напоминает Бахтин. Такую волатильность в валюте развитой экономики представить сложно.

У каждой валюты есть и внутренние причины для снижения. Так, на британский фунт давит политика — перспективы выхода из Евросоюза , условия которого до сих пор не согласованы, отмечает аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова . А австралийский и новозеландский доллары находятся под давлением снижения цен на сырье (в первую очередь на металлы), замедления экономики Китая, обострения торговых отношений между Китаем и США, говорит аналитик. По словам Желанновой, ослабление валют развитых стран поддержит их экспорт, но замедлит приток инвестиций и может спровоцировать ускорение инфляции. Снижение развитых валют с начала года не такое существенное, чтобы провоцировать накопление рисков, считает она.

По мнению Бахтина, в ближайшем будущем стоимость доллара будет зависеть не только от внутренних факторов. С возвращением аппетита к риску инвесторы могут переместиться в более доходные активы, оказывая давление на американскую валюту. Неопределенности добавляет и угроза полномасштабной торговой войны между США и рядом других стран. Одно из ее последствий — манипулирование курсами для компенсации убытков, отмечает он.