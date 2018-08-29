Ещё
Валюты развитых стран упали к доллару вместе с валютами развивающихся
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.94
$
68.28
79.60
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.21
+0.46 Золото
1205.58
+0.12 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1703
+0.0357
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Валюты развитых стран упали к доллару вместе с валютами развивающихся 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Российская Газета
Условия на глобальном финансовом рынке меняются в последние два года в связи с циклом роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Доллар постепенно перестает быть валютой фондирования и становится валютой инвестирования, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Таким образом, высокодоходные валюты развитых стран (например, австралийский и новозеландский доллары) становятся все менее интересными для стратегии carry trade, отмечает он.
Будущая цена доллара будет сильно зависеть от настроений инвесторов и торговых войн
Несмотря на рост курса доллара к валютам развитых стран, поведение развивающихся валют всегда более волатильно, подчеркивает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Каждый раз, когда происходит бегство от рисков, такие валюты и рынки находятся под давлением. Такое недавно было с турецкой лирой: за сутки она просела к доллару почти на 18 процентов из-за новых санкций, напоминает Бахтин. Такую волатильность в валюте развитой экономики представить сложно.
У каждой валюты есть и внутренние причины для снижения. Так, на британский фунт давит политика — перспективы выхода из Евросоюза, условия которого до сих пор не согласованы, отмечает аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова. А австралийский и новозеландский доллары находятся под давлением снижения цен на сырье (в первую очередь на металлы), замедления экономики Китая, обострения торговых отношений между Китаем и США, говорит аналитик. По словам Желанновой, ослабление валют развитых стран поддержит их экспорт, но замедлит приток инвестиций и может спровоцировать ускорение инфляции. Снижение развитых валют с начала года не такое существенное, чтобы провоцировать накопление рисков, считает она.
По мнению Бахтина, в ближайшем будущем стоимость доллара будет зависеть не только от внутренних факторов. С возвращением аппетита к риску инвесторы могут переместиться в более доходные активы, оказывая давление на американскую валюту. Неопределенности добавляет и угроза полномасштабной торговой войны между США и рядом других стран. Одно из ее последствий — манипулирование курсами для компенсации убытков, отмечает он.
Российская Газета: последние новости
В Кремле назвали колебания рубля естественным процессом Клепач назвал стоимость рубля в конце года Созданы условия для подорожания золота и рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» остался без «Голубого потока»57
Кремль восхитился «смелым поступком» Путина342
Кудрин усомнился в некоторых тезисах Путина44
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию279
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение