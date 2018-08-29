Гендиректор и исполнительный директор «Мегафона» продали свои акции компании 

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Генеральный директор ПАО «Мегафон» Сергей Солдатенков и исполнительный директор компании Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции оператора, говорится в сообщении компании.
Солдатенкову ранее принадлежало 255,5 тыс. GDR или 0,0412% в уставном капитале оператора. Вермишяну принадлежало 6 тыс. обыкновенных акций «Мегафона», что соответствовало 0,00097% в уставном капитале оператора.
Основной акционер «Мегафона» — холдинговая компания USM Алишера Усманова, контролирующая 56,32% акций компании. Вторым крупным акционером «Мегафона» является Газпромбанк, который осенью 2017 года купил 18,79% оператора у сооснователя «Мегафона» — шведской телекоммуникационной компании Telia Company.