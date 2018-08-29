Гендиректор и исполнительный директор «Мегафона» продали свои акции компании

Солдатенкову ранее принадлежало 255,5 тыс. GDR или 0,0412% в уставном капитале оператора. Вермишяну принадлежало 6 тыс. обыкновенных акций «Мегафона», что соответствовало 0,00097% в уставном капитале оператора.