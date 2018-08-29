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ФАС предлагает увеличить ввозные экспортные пошлины на СУГ
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ФАС предлагает увеличить ввозные экспортные пошлины на СУГ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает увеличить ввозные экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы (СУГи) в связи с ростом цен на них, сообщает служба в среду.
Как отмечается, основной причиной роста цен на сжиженные углеводородные газы, включая пропан-бутан, является рост оптовых цен, связанный с ростом котировок на внешних рынках.
"Предлагается увеличение ввозных экспортных пошлин на СУГи в целях включения защитных механизмов для внутреннего рынка. Кроме того, необходима программа мероприятий по развитию организованных торгов с точки зрения увеличения объемов продаж на бирже и повышения ликвидности торгов", — говорится в сообщении.
"ФАС России проводит проверку торговых политик компаний по реализации СУГ. Надеемся, что предлагаемые антимонопольной службой меры будут в ближайшее время рассмотрены правительством РФ и окажут балансирующее влияние на стабилизацию ситуации на рынке", — приводятся в сообщении слова начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрия Махонина.
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