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Продуктовая корзина: что стало с ценами в августе
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Продуктовая корзина: что стало с ценами в августе 

News.ru + ещё 6 36 минут назад
Фото: News.ru
За последний летний месяц цены на продовольственные товары, прежде всего, на плодоовощную продукцию, снизились достаточно сильно по сравнению с июльскими показателями. Сюрпризом это не назовёшь, учитывая сезонный фактор. Однако во второй половине сентября нас может ожидать очередной ценовой скачок.
Так что, если кому нужна недорогая картошка, именно сейчас сполна оправдавшая свой исторический статус народной еды, советуем поспешить в сетевые магазины. 15 рублей за килограмм картофеля в «Пятерочке», 16 — в «Виктории» — для августа это в порядке вещей. То же самое относится к свежим помидорам и огурцам, репчатому луку, моркови и яблокам, которые подешевели практически повсеместно. Эта ситуация связана с периодом уборки, охватывающим конец июля, август, отчасти сентябрь. На рынке резко увеличивается предложение овощей российского производства. Поскольку многие производители не имеют современных овощехранилищ, позволяющих хранить продукцию до весны следующего года, свой товар они стремятся реализовать как можно быстрее.
Отечественные яблоки, в общем-то невзрачные на вид, продаются сейчас в супермаркетах в среднем за 55 рублей. Но недалёк тот день, когда им на смену придут куда менее доступные импортные плоды. Их стоимость целиком зависит от валютных курсов. По сути, только летом и осенью российский рынок может в значительной степени конкурировать с импортом, который в основном определяет цену в «неурожайный» сезон зимой и весной.
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