Глава и исполнительный директор «МегаФона» вышли из капитала оператора

До продажи Солдатенкову принадлежали 225 506 глобальных депозитарных расписок, что соответствует доле в капитале в 0,0412%. Как рассказали RNS в пресс-службе мобильного оператора, пакет акций Солдатенкова оценивается в 2,5 млн долларов.

Вермишян также был владельцем 6 тыс. обыкновенных акций, что соответствовало доле в капитале в 0,000968%.

«Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0% уставного капитала эмитента / 0% обыкновенных акций эмитента», — говорится в сообщении.