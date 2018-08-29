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Глава и исполнительный директор «МегаФона» вышли из капитала оператора
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Глава и исполнительный директор «МегаФона» вышли из капитала оператора 

Банки.ру 21 минуту назад
Глава «МегаФона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор Геворк Вермишян вышли из капитала оператора мобильной связи, продав свои доли в капитале. Об этом сообщается в материалах компании.
До продажи Солдатенкову принадлежали 225 506 глобальных депозитарных расписок, что соответствует доле в капитале в 0,0412%. Как рассказали RNS в пресс-службе мобильного оператора, пакет акций Солдатенкова оценивается в 2,5 млн долларов.
Вермишян также был владельцем 6 тыс. обыкновенных акций, что соответствовало доле в капитале в 0,000968%.
«Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0% уставного капитала эмитента / 0% обыкновенных акций эмитента», — говорится в сообщении.
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